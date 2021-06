SITIO DE NOTICIAS ULTRAORTODOXO OCULTA LOS ROSTROS DE LAS MINISTRAS DEL NUEVO GOBIERNO

Itongadol.- El sitio de noticias ultraortodoxo B’Hadrei Haredi oculta los rostros de las nueve ministras del nuevo gobierno.

Ministro de Aliyah Tamanu Shata «No hay conexión entre el rostro de las mujeres borrosas y el judaísmo, pero hay una conexión con las actitudes ignorantes hacia las mujeres».

El Ministro de Aliá y Absorción, MK Pnina Temano Sheta, ataca duramente el sitio web de las Cámaras Haredi, que borró los rostros de los 9 ministros en el gobierno en una foto de la casa del presidente y dijo: «Puede que nuestros rostros se vuelvan borrosos, pero no nuestra presencia aquí

Haredi website censors Labor chief Merav Michaeli from picture of leaders of incoming coalition https://t.co/Ane9nPpDHk pic.twitter.com/7MkGXIOtHq

— Sam Sokol (@SamuelSokol) June 7, 2021