Sepultan al asesinado rehén israelí Ilan Weiss y al sargento brasileño Ariel Lubliner

Itongadol/Agencia AJN.- Miles de israelíes acudieron ayer a las calles para acompañar los cortejos fúnebres del asesinado rehén israelí Ilan Weiss y el sargento 1° reservista brasileño Ariel Lubliner.

El cuerpo del primero fue recuperado en la Franja de Gaza la semana pasada por las Fuerzas de Defensa de Israel, casi dos años después de haber sido asesinado durante la ofensiva terrorista palestina liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Su funeral se realizó en el kibutz Be’eri, sin acceso a los medios de comunicación.

Weiss, de 56 años, era el subjefe del equipo de seguridad del kibutz y los terroristas palestinos también secuestraron a su esposa e hija, quienes fueron liberadas durante una tregua, en noviembre de 2023.

Lubliner, de 34 años, había inmigrado desde Brasil hace una década, cayó el sábado en el sur de la Franja de Gaza, en un presunto incidente de «fuego amigo» y fue enterrado en Kiryat Bialik, un suburbio de Haifa.

“Gracias por vivir tu vida con nosotros, por tomar tus decisiones por el bien de tus amigos, tu familia, tu trabajo y el Ejército”, dijo su esposa, Bárbara, una inmigrante de España, en castellano, con lágrimas en los ojos y largas pausas.

“Gracias por dejarme un trocito de ti, seremos felices”, le prometió mientras besaba en la frente a su hijo Lior, de nueve meses, quien en un momento del funeral gateó hasta la tumba recién cavada de su padre.

En hebreo, Barbara contó que Lubliner “había solicitado que todos se alistaran, incluyendo a todos los (judíos) religiosos del país”.

Tenía previsto finalizar el domingo el último de sus numerosos períodos de servicio en la Reserva desde el 7 de Octubre, que había comenzado en junio, y viajar a Brasil de vacaciones con su familia.