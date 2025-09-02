Inicio MEDIO ORIENTE Bahréin. Canciller recibe las credenciales del nuevo embajador de Israel

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, recibió las credenciales del nuevo embajador de Israel, Shmuel Revel, informó la agencia estatal de noticias.

Bahréin normalizó sus relaciones con Israel en 2020, en el marco de los Acuerdos de Abraham, y su príncipe heredero y primer ministro, Salman bin Hamad al-Khalifa, fue el primer líder árabe en condenar las atrocidades perpetradas por terroristas palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Durante la recepción, Al-Zayani conversó con Revel, quien reemplazó a Eitan Na’eh, sobre apoyar la paz y la seguridad regionales.

