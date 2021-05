SEIS ISRAELÍES QUE FALLECIERON DESDE QUE COMENZÓ LA ULTIMA ESCALADA CON HAMÁS

Itongadol.- Seis ciudadanos israelíes fallecieron hasta hoy producto de los cohetes disparados desde Gaza. Dos mujeres perdieron la vida en la ciudad de Ashkelon el martes a la noche. Un padre y su hija anoche en Kfar Dahmash, ubicado en las cercanías de Lod y otra mujer en la ciudad de Rishon Letzion. En la última hora falleció un ciudadano israelí producto de un ataque con misiles antitanque desde el territorio palestino.

Somia Santosh, ciudadana india de 32 años, Ashkelon

Santosh tenía visa de trabjo en Israel como cuidadora de Naomi Perlman, quien también resultó herida en el ataque y está hospitalizada en estado crítico.

Nella Gurevitz, 52, de Ashkelon

Nella y su pareja fueron alcanzados por un cohete en la ciudad de Ashkelon, Nella murió y su esposo resultó herido y se encuentra hospitalizado en el Hospital de Barzilai. La pareja no tenía hijos.

Khalil Awad, 52, de Kfar Dahmash y su hija Nadin, 16

Los dos vivían en la aldea de Dahmash, un asentamiento no reconocido cerca de Lod y ubicado en el Consejo Regional de Sdot Dan. Khalil era cerrajero de profesión y Nadin estudiante de la escuela secundaria ORT en la ciudad. La tía de Nadin contó en diálogo con la radio nacional Reshet Bet que el sueño de la adolescente era ser médica y que se destacaba en matemáticas en la escuela.

Leah Yom Tov, 63, de Rishon Letzion

Yom Tov, madre de cinco hijos y abuela de cinco nietos, murió cuando un cohete explotó en su casa.

En Gaza murieron 43 personas, incluidos 13 niños, tres mujeres y 296 resultaron heridos, según informó el Ministerio de Salud del territorio palestino.

