AL MENOS SEIS MUERTOS EN DOS ASESINATOS SELECTIVOS Y DESDE GAZA AMENAZAN CON «INTENSIFICAR LA RESPUESTA A LOS ATAQUES»

Itongadol.- por Fernando Olschansky, para AJN (desde Israel) Un joven falleció y otros tres resultaron heridos de gravedad este miércoles en la frontera con Gaza por el disparo de un misil antitanque realizado por el palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en la región de Netiv Haasara.

Los primeros auxilios y evacuación debieron ser realizados bajo intenso fuego enemigo y el Ejército de Israel arrojó granadas de humo para dificultar la visión de los militantes de Hamás que no cesaban de disparar proyectiles de morteros.

El palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se atribuyó la responsabilidad del ataque y el Sheikh Yussuf Qardawi, pidió a toda la nación musulmana que «apoye a los defensonres de al-Aqsa y Gaza».

Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron el ataque y en Gaza se inform{o que hasta ahora hubo al menos seis muertos en dos asesinatos selectivos llevados a cabo después del lanzamiento del misil antitanque.

Para el Ejército de Israel el incidente está lejos de haber concluido y al parecer continuará los ataques a la ciudad de Jabalya en el norte de la Franja de Gaza.

La Fuerza Aérea está realizando disparos masivos y continúa atacando sitios de fabriación de armas y túneles subterráneos.

Update_ 11:30 am|| MOH-Gaza|| 43 Palestinians were killed, including 13 children & 3 women, and 296 injured due to the Israeli aggression on Gaza Strip. #GazaUnderAttack

— Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) May 12, 2021