Salud mental: los trabajadores de hospitales israelíes reportaron aumento de estrés por la pandemia

Itongadol/AJN.- Una nueva investigación del Centro Médico Hadassah y la Universidad Hebrea de Jerusalem mostró que el aumento del estrés y la ansiedad por la pandemia no se limitó a los médicos y enfermeros, sino que afectó también al personal auxiliar, como los trabajadores de mantenimiento y administradores.

Además, el estrés no parece disminuir durante los períodos de calma, como el tiempo entre la primera y la segunda ola de covid en Israel, que fue cuando se realizó el estudio.

El Dr. Yael Bar-Zeev y el Dr. Nir Hirshoren de la Escuela de Salud Pública Braun y el Centro Médico Hadassah de la Universidad Hebrea, junto con el Dr. Michal Shauly-Aharonov del Centro Académico Lev y el Prof. Yehuda Neumark de la Universidad Hebrea, encuestaron a cerca de 1000 trabajadores del hospital.

Los investigadores encontraron que más de la mitad (59%) reportaron un aumento en el estrés.

De los 1.000 trabajadores encuestados, 132 eran fumadores. Un tercio (35%) dijo que encendió más cigarrillos cada día durante la pandemia.

Los estresados por la pandemia también durmieron menos, y el 28% informó cambios en la duración del sueño desde que el Covid-19 apareció.

El estudio, publicado en Nicotine and Tobacco Research, fue único a nivel mundial que se centró sólo en los profesionales de los hospitales durante un período relativamente más tranquilo de la pandemia (mayo de 2020).

Bar-Zeev señaló la necesidad de brindar apoyo de salud mental a todos los trabajadores del hospital como parte de la respuesta a la pandemia.

“Muchos fumadores no serán receptivos a los programas para dejar de fumar en este momento. Sin embargo, dado que la pandemia no da señales de amainar, los ministerios de salud y los hospitales deben tomar en serio la salud mental de sus empleados y brindar apoyo para hacer frente al estrés a todo su personal, incluso a aquellos que no están detrás de la camilla o con un bisturí en la mano”, agregó Bar-Zeev.