¿Puede Israel lanzar una operación al estilo del Escudo Defensivo en Jerusalem Este?

Itongadol.- Tras la oleada de atentados terroristas en Jerusalem, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, inició un nuevo debate al pedir una nueva operación del estilo «Escudo Defensivo» en Jerusalem oriental, similar a la que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) llevaron a cabo en Cisjordania en 2002.

Dejemos a un lado que Ben-Gvir no puede ordenarlo personalmente y que no se producirá pronto porque necesitaría la ayuda de las IDF, algo que está fuera de su alcance, y que llevaría meses planificarla y prepararla, lo que requeriría una serie de reuniones del gabinete de seguridad, no una declaración de un miembro del gabinete.

¿Estará tramando algo?

¿Cómo va a detener exactamente Israel una ola de terror que emana de Jerusalem Este?

Hay entre 350.000 y 400.000 árabes de Jerusalem Este que tienen documentos de identidad israelíes y pueden viajar sin problemas a cualquier parte del país.

En 2002, las IDF tenían autoridad para imponer cierres prolongados en ciudades y pueblos de Cisjordania porque los palestinos no son ciudadanos israelíes y tienen algún tipo de estatuto de extranjero que, al menos discutiblemente, permite una serie de severas medidas de seguridad nacional.

Las fuerzas de seguridad podían derribar puertas y registrar casa por casa día tras día sin órdenes judiciales ni vistas ante los tribunales porque estaban cazando terroristas en una especie de territorio «extranjero», aunque los palestinos siguieran careciendo formalmente de la condición de Estado.

En esencia, el Escudo Defensivo declaraba gran parte de Cisjordania bajo la ley marcial, con una presencia militar constante y la firme voluntad israelí de acabar con cualquier terrorista.

En Jerusalem Este no existe tal autoridad.

De hecho, la mayoría de los incidentes de seguridad en Jerusalem Este son gestionados por la policía y no por las IDF.

El Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) opera allí, pero con un volumen y un perfil mucho menores.

De hecho, las IDF, la policía y el Shin Bet no pueden hacer nada a los árabes de Jerusalem Este que sería ilegal hacer en Tel Aviv, Petah Tikva o la parte occidental de Jerusalem.

Dicho de otro modo, si los judíos israelíes no quieren que las fuerzas de seguridad emprendan determinadas acciones contra ellos, probablemente deberían esperar que estas acciones no se produzcan en Jerusalem Este.

Por supuesto, no es tan sencillo.

Los ciudadanos árabes de Jerusalem Este tienen un estatus especial y muchos de ellos gozan de los beneficios de la ciudadanía, pero no de la ciudadanía plena. Sus barrios forman parte del conflicto árabe-israelí más amplio y muchos de ellos también esperan formar parte algún día de un Estado palestino.

En 2002, las fuerzas de seguridad israelíes recibían fuego intenso casi siempre que entraban en determinadas zonas de Cisjordania, algo que rara vez ocurre en Jerusalem Este, y desde luego no en el mismo volumen.

Pero las fuerzas israelíes son mucho más tímidas en general en tiempos de paz respecto a las actividades demasiado ruidosas y públicas en los barrios de Jerusalem oriental en comparación con los barrios «normales» de Israel.

Así que gran parte de Jerusalem Este no se parece en nada a Cisjordania, pero tampoco a ningún otro lugar de Israel.

Sin embargo, volvemos a la cuestión de fondo original: no existe una forma legal obvia de utilizar la fuerza en Jerusalem Este para bloquear una oleada terrorista del mismo modo que en Cisjordania.

Durante la Intifada de los Cuchillos de 2015-2016, se construyeron barreras temporales entre algunos barrios árabes de Jerusalem Este y los barrios judíos adyacentes. El número de policías aumentó considerablemente y los soldados ocuparon otros puestos policiales o proporcionaron refuerzos.

Pero esto no es lo mismo que construir un muro de seguridad permanente para asegurar la frontera de Israel con Cisjordania como se hizo durante la Segunda Intifada en paralelo a la Operación Escudo Defensivo.

Hay otra opción de la que ningún político habla realmente, pero de la que algunos comentaristas y ex altos funcionarios de seguridad hablaron en el pasado.

Por ejemplo, Yoram Cohen, un derechista de toda la vida y judío observante que dirigió el Shin Bet de 2011 a 2016, expresó a The Jerusalem Post en una entrevista de 2019 que se oponía a un Estado palestino completo, pero que apoyaría un «Estado palestino-menos».

En el contexto de tal estado-minus palestino, que tendría una autonomía significativa pero aún dejaría espacio para el control de seguridad israelí externo general, Cohen señaló que en un futuro lejano «no lo vería como un desastre» si algunos de los barrios totalmente árabes en el este de Jerusalem «que no tienen valor histórico, religioso o de seguridad judía» formaran parte de un área autónoma palestina.

Citó como ejemplos Jebel Mukaber, Sur Bahir, Sheikh Sa’d, el campo de refugiados de Shuafat e Isawiya. Cohen está en contra de ceder el Monte de los Olivos o dividir la Ciudad Vieja.

Esto evitaría la disputa de renunciar a la soberanía formal sobre las partes árabes de Jerusalem Este, a lo que muchos en Israel se oponen desde un profundo punto de vista simbólico e histórico, pero podría liberar repentinamente la mano de Israel en materia de seguridad.

Si estas zonas pasaran a formar parte de un Estado palestino -menos en cuanto a servicios sanitarios, educación y otras cuestiones internas-, es posible que Israel no necesitara seguir permitiendo a todos esos residentes viajar libremente por el resto de la Línea Verde.

Además, Israel podría justificar la construcción de una barrera de separación más seria entre esos barrios y otros barrios de Jerusalem.

Sería posible dar más libertad a las IDF y al Shin Bet si los ciudadanos árabes de Jerusalem Este formaran parte básicamente de una nueva entidad palestina, de la que muchos de ellos mencionaron que quieren formar parte.

En ese caso, si fuera necesario, podría ser posible una nueva Operación Escudo Defensivo, respaldada por las IDF y el gabinete de seguridad en pleno tras la debida consideración.

Esto no resolvería todos los problemas.

¿Cómo trataría Israel a los habitantes árabes de Jerusalem Este que quisieran seguir siendo «israelíes»? ¿Les ofrecería la plena ciudadanía para trasladarse a las zonas de Jerusalem occidental?

Seguiría habiendo un número significativo de árabes en los barrios de Jerusalem Este que seguirían siendo -según el plan de Cohen- parte de Israel.

Para los que se mostraran pacíficos, todos podrían disfrutar de las bendiciones de la coexistencia. Para los que recurrieran al terror, seguiría siendo más complicado para Israel hacerles frente.

Pero la idea de Cohen, que se solapa con el plan de Trump y que algunos otros respaldaron a lo largo de los años, permitiría a Israel luchar potencialmente contra el terror en muchos barrios de Jerusalem Este sin una mano detrás de la espalda, esencialmente donde está hoy.

Artículo publicado por el periodista Yonah Jeremy Bob en The Jerusalem Post.