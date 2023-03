Proponen a Herzog como jefe del Comité de Selección Judicial en un nuevo esquema

AJN/Itongadol.- Mientras las conversaciones por la reforma judicial continuaron el miércoles, Uriel Lynn, del Likud, publicó su propuesta, que entre otras ideas sugiere que el Presidente de Israel también sea el presidente del Comité de Selección Judicial.

Lynn, actualmente presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Israel y ex presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia, dijo que el esquema no es de compromiso, sino que, basado en su experiencia legislativa, beneficiaría a todas las facciones políticas.

Al igual que el esquema de Herzog, el nuevo esquema propone once panelistas del Comité de Selección Judicial: el presidente del Tribunal Superior, dos jueces, un legislador de la coalición y dos de la oposición, tres ministros y dos juristas representantes del público. Sin embargo, Lynn propuso que para las personas designadas para el Tribunal Superior, el Presidente del Estado debería servir como presidente del comité y los candidatos deberían estar sujetos a una audiencia pública.

Al igual que muchas de las otras propuestas, el plan de Lynn exige la finalización de una Constitución israelí, reuniendo la lista de Leyes Básicas en un documento formal, aunque excluyendo las que están diseñadas para resolver problemas personales o de la coalición. También daría supremacía normativa a las Leyes Básicas y un método especial para aprobarlas. También serían inmunes a una revisión judicial, una de las primeras disposiciones de reforma presentadas por la coalición.

El Tribunal Superior mantendría la revisión de la legislación normal según el plan de Lynn, pero la Knesset tendría una cláusula de anulación con una mayoría de 67 legisladores.

Lynn propuso que los funcionarios no estén obligados a aceptar las opiniones de los asesores legales del gobierno, que no serían legalmente vinculantes. También propuso que la Cláusula de Razonabilidad no se aplique a políticas o leyes generales, sino a personas e instituciones.

El ex diputado del Likud también propuso que haya límites de mandato para los primeros ministros. Los líderes israelíes no podrían cumplir más de dos mandatos completos en el cargo.