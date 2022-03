Operación «Rompeolas»

AJN/Itongadol.- La operación conjunta de las fuerzas de seguridad israelíes para detener la creciente ola de ataques terroristas se denominó «Rompeolas» horas después de que tropas de las FDI intercambiaran disparos con terroristas en Jenin y de que se produjera un ataque con arma blanca en un autobús en Gush Etzion el jueves.

Un soldado de las FDI resultó levemente herido y se informó que tres terroristas palestinos murieron en un intercambio de disparos con pistoleros palestinos en Jenin el jueves por la mañana. El soldado de las FDI herido fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico.

Las FDI y la Policía de Fronteras habían ingresado a la ciudad para arrestar a sospechosos en relación con el ataque terrorista de Bnei Brak; tres palestinos murieron, informaron medios israelíes.

Poco después del incidente en Jenin, un civil sufrió heridas graves cuando un terrorista lo apuñaló en un autobús cerca de la ciudad de Elazar en Gush Etzion. Un civil en el autobús disparó y mató al terrorista, dijeron las FDI.

«El terrorista usó un destornillador para llevar a cabo el apuñalamiento», dijo el portavoz de la policía.

«Compramos un arma hoy debido a la situación. Pusimos las balas en el cargador mientras conducíamos y luego ocurrió el ataque», dijo un testigo.

“Saludo al ciudadano armado que mató al terrorista en un autobús apuñalando en Gush Etzion y salvó vidas. Israel está bajo ataque terrorista, esta es la única forma de neutralizar a los terroristas lo más rápido posible y salvar vidas”, dijo MK Nir Barkat en Twitter. «Hago un llamado al gobierno para que adopte el proyecto de ley que presenté y permita que los reservistas de combate de las FDI obtengan una licencia de armas para luchar contra el terrorismo».

«Un joven de 20 años fue apuñalado en la parte superior del cuerpo y fue evacuado al Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalem. Hay víctimas que están siendo tratadas por shock en el lugar», informó el director general de Magen David Adom, Eli Bin. El hospital dijo más tarde que la víctima estaba estable, pero en estado crítico y sedado.

Varias horas después del apuñalamiento en Gush Etzion, las FDI entraron en Tarkumiya, cerca de Hebrón, la ciudad donde vive la familia terrorista.

El grupo terrorista Jihad Islámica Palestina ha entrado en un estado de preparación operativa en toda la organización después de los ataques del jueves.

11 israelíes han muerto en ataques terroristas en las últimas dos semanas.

El sargento mayor Amir Huri, quien fue asesinado mientras atacaba al terrorista de Bnei Brak, fue enterrado en Nazaret el jueves. Cientos de personas asistieron a la ceremonia conmemorativa de Huri.

Huri «salvó vidas y muchas almas en su muerte», dijo el padre de Huri, Jiris. “La gente nos ha llamado de todas partes del país. Siento que toda la nación nos está abrazando. Gracias a todo el pueblo de Israel”.

«Recibí la terrible noticia mientras estaba en clase», dijo la prima de Huri, Sahar. “Al principio estaba en negación. No quería creerlo, y me dije que seguro no es él porque hay muchas personas con su nombre”.

El municipio de Umm el-Fahm publicó en Facebook un mensaje de condolencias a la familia del terrorista de Hadera. Una hora después, la publicación fue eliminada.

Las tensiones comenzaron a aumentar antes del período del Ramadán, que comenzará el fin de semana, cuando las organizaciones terroristas y los grupos civiles palestinos aumentaron en retórica violenta y amenazas.

Las fuerzas de seguridad fueron puestas en alerta máxima y se les ordenó tomar medidas enérgicas contra cualquier posible célula terrorista e individuos que se consideren un posible peligro, tanto dentro de Israel como en la Margen Occidental.