Netanyahu obliga a votar para que un colega del Likud sea ministro de justicia; el Procurador dice que es ilegal

ItonGadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó el martes una votación del gabinete que nombró a uno de sus aliados del Likud como ministro de justicia, en lo que el fiscal general Avichai Mandelblit rechazó de inmediato como una violación ilegal del acuerdo de coalición del primer ministro con el presidente azul y blanco Benny Gantz, que a su vez está anclado en la ley israelí.

Gantz trató de bloquear esa votación y Mandelblit advirtió que se estaba celebrando en violación de la ley, pero siguió adelante y los ministros aprobaron el nombramiento de Ofir Akunis del Likud.

Al final de la reunión virtual, marcada por gritos y disputa, no estaba claro de inmediato si Israel tenía un nuevo ministro de justicia, aunque Mandelblit, el principal asesor legal del gobierno, dejó en claro su postura de que la votación no era válida. Mandelblit le gritó a Netanyahu que “usted aprobó una medida ilegal en contra de la opinión del fiscal general, una medida sin precedentes. El ministro Akunis no es el ministro de justicia de Israel».

Poco después de la votación, Netanyahu insistió en que Akunis había sido nombrado ministro de Justicia «legalmente y por mayoría de votos», pero indicó que el nombramiento no era definitivo: le pidió a Mandelblit que solicitara una demora de 48 horas al Tribunal Superior de Justicia en el asunto, «para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes».

Estaba previsto que el Tribunal Superior de Justicia se reuniera el martes por la noche para pronunciarse sobre el asunto.

Menos de una hora antes de esa sesión, Mandelblit emitió su postura oficial ante el tribunal, diciendo que Netanyahu y sus partidarios en el gabinete habían actuado «a sabiendas» e «ilegalmente» al impulsar el nombramiento de Akunis.

«No hay escapatoria de emitir una orden que instruya al gobierno a ocupar el puesto de ministro de justicia sin demora», escribió Mandelblit.

El aspirante a primer ministro Naftali Bennett, jefe de Yamina, respondió al caos advirtiendo: «El Estado de Israel se está acercando al abismo de la anarquía».

Israel ha estado sin un ministro de justicia durante casi un mes desde que el mandato de Gantz como ministro de justicia interino terminó a fines de principios de abril. Desde entonces, la oficina se ha visto significativamente limitada en su capacidad para operar, y varios paneles gubernamentales, incluido el gabinete del coronavirus, también se han paralizado debido a la vacante.

El Tribunal Superior se reunió el domingo para escuchar una petición contra el gobierno por no haber designado a un ministro de justicia y dio a los ministros 48 horas para hacerlo antes de que se viera obligado a intervenir con su propio fallo. Netanyahu notificó al Tribunal Superior ese día que llevaría la cuestión del ministro de justicia ante el gabinete, pero evitó asumir compromisos adicionales.

Como parte del acuerdo de coalición de poder compartido de Gantz con Netanyahu, el puesto de ministro de justicia se reservó para los miembros del bloque liderado por los azules y los blancos de Gantz. Avi Nissenkorn ocupó el cargo hasta que se convocaron elecciones a fines del año pasado, momento en el que renunció para postularse en una lista de otro partido. Gantz, quien también es ministro de Defensa, asumió posteriormente el cargo en calidad de interino y durante las últimas semanas ha pedido a Netanyahu que celebre una votación para nombrarlo ministro de justicia permanente.

El líder del Likud se ha negado a entregarle la cartera a Gantz, debido a lo que se considera parte de un esfuerzo por mantener el control del sistema judicial mientras está en juicio en tres casos de corrupción.

Cuando Gantz una vez más intentó llevar su nombramiento como ministro de justicia a votación en la ardiente reunión del gabinete del martes, celebrada por videoconferencia, Netanyahu rechazó y le dijo al ministro Azul y Blanco que no había necesidad de un ministro permanente «artificial» cuando hay Es de esperar que en un futuro próximo sólo se forme un gobierno provisional que dirija el país y una nueva coalición.

En cambio, Netanyahu recomendó transferir las responsabilidades del ministro de justicia a otros miembros del gabinete, una propuesta que el fiscal general y el Tribunal Superior han rechazado rotundamente.

La reunión del gabinete rápidamente se convirtió en una pelea a gritos, con Gantz gritando: “Exijo llevar mi nombramiento como ministro de justicia a votación ahora. Soy el candidato para el puesto. No hay otro candidato. El primer ministro está liderando una novatada aquí. Exijo un voto ahora y no en otras 48 horas ”, según el audio y las transcripciones de la reunión en línea que se filtraron a los medios hebreos.