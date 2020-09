Agencia AJN/Itongadol.- El diario New York Times informó anoche que el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, no se opuso a la venta de aviones F35 a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según el informe, que se basa en fuentes oficiales que estuvieron involucradas en los contactos, el mandatario israelí no expresó oposición en las conversaciones que precedieron la firma del acuerdo de normalización entre Israel y los EAU, cuando se abordó la venta de armas.

Según el informe, los funcionarios dijeron que las declaraciones públicas del primer ministro israelí en las que se opuso a la transacción, son falsas.

Además se informó que después de la reunión con el canciller norteamericano Mike Pompeo, Netanyahu dejó de afirmar que se oponía. En respuesta al periódico, el embajador israelí en Washington, Ron Dermer, dijo que la publicación de que Netanyahu había acordado vender aviones F35 a los Emiratos Árabes Unidos era incierta.

Dos semanas atrás el periódico informó que el gobierno de Trump había acelerado en las últimas semanas los contactos para la venta de aviones F35 y drones militares a los Emiratos Árabes Unidos.

Según el informe, representantes del gobierno dieron recientemente informes clasificados sobre la venta de F35 a pares del Ejército de los EAU.

El artículo declaró que incluso si se anuncia un acuerdo para vender aviones a los Emiratos Árabes Unidos, su implementación tomará de seis a ocho años y los futuros gobiernos tendrán la opción de cancelarlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió luego a la posibilidad de que su país venda aviones F35 a los Emiratos Árabes Unidos, y no descartó la posibilidad.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca entonces, Trump dijo que “los Emiratos quieren encargar algunas unidades del mejor avión del mundo” y que “tienen el dinero para pagarlo”.