Netanyahu: “Irán nunca tendrá armas nucleares mientras yo sea primer ministro”

Itongadol/Agencia AJN.- A dos semanas de las elecciones en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu envió un mensaje claro en una entrevista con The Jerusalem Post este martes: “Soy el líder experimentado que ha sacado a Israel de las crisis antes, y los que se presentan contra mí no saben cómo hacerlo”.

La entrevista se realizó en el marco de la serie del Salón Internacional de Tel Aviv antes de las elecciones del 23 de marzo. Entre otras declaraciones, el primer ministro aseguró que no se arrepiente de haber apoyado fuertemente a su aliado político, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, a pesar de su derrota electoral. “Creo que lo que hizo, reconocer el Golán bajo soberanía israelí, reconocer a Jerusalem como capital de Israel, trasladar la embajada aquí, salir de este peligroso acuerdo con Irán, fueron grandes cosas”, manifestó.

Netanyahu evitó las posibles tensiones con el presidente estadounidense, Joe Biden, destacando su relación de décadas, así como su renombre. “Cuando trato con Estados Unidos, nuestro aliado indispensable bajo administraciones cambiantes, siempre recuerdo una cosa: represento al Estado de Israel. No represento los intereses republicanos, no represento los intereses demócratas, sólo represento los intereses israelíes. Y cuando tengo que adoptar una postura por algo que considero importante para la supervivencia y la seguridad de Israel, no dudo en hacerlo bajo cualquier administración”, expresó.

El mandatario dijo que detener el programa nuclear de Irán era una de sus principales prioridades en un futuro mandato y defendió su decisión de enfrentarse a la administración Obama contra el acuerdo nuclear de 2015. “Por lo que hice, Irán ha retrocedido durante años, y por lo que haré, nunca, nunca tendrán un arma nuclear mientras yo sea primer ministro”, aseguró.

Esa postura firme contra Irán fue lo que, según Netanyahu, ayudó a que Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán normalizaran sus relaciones con Israel. “Eso es realmente lo que los hizo acercarse a Israel. Vieron a Israel no sólo como una potencia en tecnología, en energía limpia, agua y demás. Se acercaron a Israel como un país que se enfrenta a Irán, que los amenaza. Israel se convirtió en un aliado indispensable”, declaró.

En cuanto a la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de reconocer las conversiones realizadas en Israel por los movimientos reformista y conservador con el fin de recibir la ciudadanía en virtud de la Ley del Retorno, Netanyahu dijo que estaba preocupado por las “conversiones falsas que podrían entrar en el país”. “Cualquier persona reformista, conservadora, Israel es su hogar; eso no es un problema. La gente puede venir aquí, y eso está bien. La verdadera cuestión es que tenemos que proteger e impedir las conversiones falsas que podrían entrar en el país. Mucha gente quiere entrar en Israel”, señaló.

Preguntado por su repentino giro durante esta campaña electoral para intentar atraer el voto árabe israelí, Netanyahu dijo que su interés por la comunidad árabe de Israel no era nuevo. En 2015, advirtió célebremente el día de las elecciones que los árabes estaban acudiendo en gran número a votar contra él.

“Estoy cambiando las cosas porque es una batalla entre la modernidad y lo medieval”, dijo. “Los radicales quieren hacernos retroceder, los modernistas como yo quieren hacernos avanzar. Quiero que participen, y saben que vienen al Likud porque entienden que lo que he dicho es cierto”.

“Esta es mi visión. Me gustaría ver lo que veo en Dubai y Abu Dabi en las comunidades árabes de aquí. ¿Cree que eso es imposible? Creo que es posible. Está ocurriendo en las partes judías. ¿Por qué no puede ocurrir en las partes árabes?”, cuestionó.

Por último, Netanyahu dijo que su legado sería “el protector de Israel y el liberador de su economía”.