Netanyahu: «El statu quo del Muro Occidental se mantendrá como está»

AJN/Itongadol.- Luego de que se difundiera la presentación de un proyecto de ley que propondría penas para mujeres vestidas «inmodestamente», el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aclaró que «el statu quo del Muro Occidental se mantendrá como está».

«Escuché esta mañana los titulares sobre el Muro Occidental y me gustaría tranquilizar y aclarar: el statu quo del Muro Occidental, que es valioso para todo el pueblo judío, se mantendrá como está hoy», aseguró.

«También he hablado con mis amigos, los líderes de las facciones, y todos aceptan que (el proyecto de) ley no se presentará por el momento. E incluso si se presentara, no se presentaría con artículos que penalizan la ropa o instrumentos musicales que se escribieron hace 40 años y no son aceptables para nadie», añadió Netanyahu.

«Y así, el Muro permanecerá exactamente como está hoy», insistió.

Las mujeres podrían ser encarceladas o multadas por vestirse de forma inmodesta en el Muro Occidental, rezar en grupo o ponerse mantones de oración.

El proyecto de ley tiene por objeto prohibir que las Mujeres del Muro recen en el Kotel, pero sus implicaciones son mucho más amplias. Las infractoras de la prohibición podrían ser condenadas a seis meses de prisión o multadas con 10.000 shekels.

El proyecto de ley fue propuesto por Arye Deri, presidente del partido Shas, a quien el Tribunal Supremo prohibió ejercer como ministro. Se esperaba que el proyecto de ley, bautizado como «Ley del Kotel», se sometiera a votación en la próxima reunión del Comité Ministerial de Asuntos Legislativos, que se celebrará el domingo. Se pretendía que tuviera lugar antes de la vista que se celebrará en el Tribunal Supremo sobre la cuestión de la aplicación del Compromiso del Kotel, que ha sido cancelado por el gobierno.

Según el proyecto de ley, se prohibirá celebrar una ceremonia religiosa que no esté de acuerdo con «la costumbre local» del lugar. Además, estará prohibido «herir los sentimientos de los fieles» y que las mujeres lleven tefilín o lean de un rollo de la Torá en la sección de oración femenina de la plaza. Además, los hombres o mujeres que no vistan modestamente o participen en la «oración igualitaria» serán castigados con una multa o una pena de prisión.

El proyecto de ley también propone que la costumbre en el Muro sea acorde con el Consejo del Gran Rabinato y el rabino del Kotel. Quien infrinja esas instrucciones se arriesga a ser expulsado del recinto y a una pena de prisión de seis meses o una multa de 10.000 shekels.

La razón por la que Shas quería que el proyecto de ley figurara en el orden del día del domingo es, al parecer, que quería aprobarlo antes del 16 de febrero, fecha en que se celebrará una vista en el Tribunal Superior sobre un recurso interpuesto por varias organizaciones contra el gobierno para habilitar una zona de oración en el Muro Occidental destinada a una «oración igualitaria».

Uriel Busso, de Shas, desestimó el revuelo causado por la ley. Busso señaló en una declaración que la ley no prohibía las mangas cortas, sino que simplemente exigía una «vestimenta adecuada», un requisito que se aplica a muchas otras instituciones estatales, incluidas las no religiosas. Busso añadió que centrarse solo en la cuestión de la vestimenta era demagogia.

«Queremos salvaguardar la santidad del lugar que existía hasta hoy. Al igual que en la Knesset hay un código de vestimenta claro, así debe ser en un lugar sagrado para el pueblo judío», dijo.

Busso no negó que la ley estuviera dirigida a un grupo determinado.

«Queremos evitar la zona de guerra mensual instigada por un grupo extremista llamado las Mujeres del Muro, que profanan la santidad del lugar y lo convierten en un sitio de manifestaciones que hieren gravemente los sentimientos de muchos del pueblo judío», dijo Busso.