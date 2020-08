Naftali Bennett: “Netanyahu no implementó mi plan contra el coronavirus porque me tiene miedo”

Agencia AJN.- El presidente de coalición de derecha Yamina, Naftali Bennett, acusó el viernes al primer ministro israelí de oponerse a sus ideas por razones personales: “Benjamín Netanyahu no implementó mi plan contra el coronavirus porque me tiene miedo”.

“Presenté el plan para erradicar el virus el 29 de marzo. Pero Netanyahu no implementó el plan, que sabía que era bueno, porque me tiene miedo y teme que tenga éxito”, afirmó en una entrevista en el programa Ofira & Berkovic del Canal 12 de la televisión israelí

«Debido a que no implementaron este plan, cientos de miles de personas están sufriendo ansiedad y fueron despedidas de sus trabajos. Esto se debe a que Netanyahu, [Benny] Gantz y todo este gobierno, pusieron la política y los asuntos personales en la cima de sus prioridades. Es imperdonable», acusó.

«Bibi (en referencia al apodo de Netanyahu) tiene algo personal en mi contra», afirmó el ex ministro de Defensa. «Siempre me he abstenido de hablar de ello. Primero que nada, quiero decir que respeto mucho al primer ministro Netanyahu, creo que el Estado de Israel ha tenido suerte de que haya sido nuestro primer ministro durante muchos años».

“Me han preguntado muchas veces cómo es que me ataca constantemente a mí, a mi difunto padre y a mi esposa y, sin embargo, yo lo apoyo. La respuesta es que para mí también es personal. Me metí en la política por razones personales. Después de la Segunda Guerra del Líbano, en la que perdí a mis amigos por culpa de un liderazgo que no planificaba en consecuencia, juré entrar en política para que no pasara más que mis hermanos y hermanas murieran, o tuviera que sufrir a causa de un liderazgo indiferente. Cuando volví a encontrarme con una situación así durante la Operación Margen Protector, cuando todos sabíamos sobre 30 túneles terroristas a través de los cuales cientos de comandos de Hamás podían salir, secuestrar civiles y matarlos, luché para destruir los túneles aunque no quisieron hacerlo porque era personal”, aseguró.

Cuando se le preguntó si se postularía para primer ministro en las próximas elecciones, Bennett respondió: «Hay un momento para todo. En las próximas elecciones vendré a este estudio y diré muy claramente quién debe dirigir el Estado de Israel. Seré el más claro del mundo. Ahora mismo no hay elecciones, hay una crisis que afecta principalmente a los medios de vida de cientos de miles de israelíes».

Bennett criticó al líder de la oposición Yair Lapid: «A diferencia de Lapid, no estoy programado con el odio. El problema del Estado de Israel no es Bibi o no Bibi, sino el pueblo israelí. Lapid se ha levantado todas las mañanas durante diez años buscando encontrar otra herida contra los haredim, para mentir e incitar. No soy ni parte de este juego ni del juego del otro lado. Ya llegará el momento, todos sabrán quién debería ser el próximo líder del Estado de Israel, pero el tema en este momento es el coronavirus”.