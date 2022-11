Mundial Qatar 2022: periodistas bajados de un taxi cuando el conductor descubrió que sus pasajeros eran israelíes

Itongadol.- El periodista Dor Hoffman, enviado de la televisión pública de Israel (Kan) para cubrir el Mundial Qatar 2022, contó este jueves sobre un incidente que sufrió con su equipo de trabajo.

Según el periodista, un conductor de micro que transportaba al equipo de trabajo los dejó a mitad de camino cuando descubrió que eran israelíes. Además, en base al relato del presentador de noticias, posteriormente el dueño de un restaurante local también los echó. «Soy un israelí en un país hostil», explicó.

«Es un día feo que pone las cosas fuera de proporción», dijo Hoffman desde Qatar. «Comenzó por la mañana, cuando subimos a un taxi y el conductor descubrió que éramos israelíes, y no le gustó para nada esto», contó.

«Nos dejó en medio de la nada, dijo que no estaba dispuesto a aceptar nuestro dinero porque estábamos matando a sus hermanos. OK, cambiamos de taxi y todo bien. Vinimos a un restaurante de playa para filmar un artículo sobre la gente que disfrutaba. El propietario descubrió que éramos de Israel, trajo guardias de seguridad para que nos echaran, tomó mi teléfono y me pidió que borrara todo lo que llevaba allí. Me sentí amenazado», dijo.

Hoffman continuó y explicó: «No estoy interesado en contar estas historias, no es lo que vine a buscar. Me encantaría hablar sobre fútbol, pero es parte de las cosas que suceden y también es importante hablar de esto».