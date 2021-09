Ministros israelíes exigirán que “se endurezcan las condiciones de los palestinos en las prisiones del país”

Itongadol/AJN.- Ministros israelíes planean exigir al comité de investigación, que examina la fuga de los prisioneros palestinos de la cárcel Gilboa, que aborde también la condición «de la que disfrutan los presos de seguridad», en los penales del país, dio a conocer la radio estatal Reshet Bet.

Entre los ministros están el de Comunicaciones, Yoaz Hendel de Tikvá Jadasha, quien presentará el tema en la sesión de gobierno que tendrá lugar este domingo. También Oded Forer y Jili Troper, apoyarán el pedido.

En los últimos días varios informes en los medios de comunicación israelíes abordaron los «beneficios» que obtienen los prisioneros palestinos a diferencia de los presos comunes en relación a régimen de visitas, comidas, cigarrillos que reciben, actividades y recreos.

El viceministro de Seguridad Pública, Yoav Segalovich, de Yesh Atid, también pediría que el comité aborde una serie de cuestiones relacionadas a las prisiones donde purgan condenas los palestinos acusados de terrorismo.

Por su parte, la ministra del Interior, Ayelet Shaked, del partido Yamina (Derecha) podría exigir la aplicación inmediata de las conclusiones de la Comisión Erdan, presentadas años atrás y que recomiendan endurecer considerablemente las condiciones del os prisioneros palestinos en las cárceles del país.

or segunda vez en las últimas 24 horas fueron disparados cohetes desde la Franja de Gaza. Previamente se informó que Israel capturó a cuatro de los seis prisioneros que lograron fugarse de la prisión de Gilboa.

Esta tarde fueron capturados Zakaria Zebeide y Mahmoud Arada, en Umm al-Ghanam, ambos habían pedido a un conductor de un tractor ser trasladados a Kfar Iksal. Se informó que el propietario del vehículo fue quien dio aviso a la Policía.

Los prófugos le habían asegurado que eran de Iksal, pero el conductor se dio cuenta por el acento que no pertenceían a la localidad israelí.

Los reportes que circularon y aseguran que el arresto de los dos prófugos, Mahmoud Arda y Yaakov Kedari, anoche en Nazaret, fue posible gracias que residentes dieron aviso a la Policía cuando ambos palestinos golpeaban las puertas de las casas y pedían comida están causando revuelo entre los usuarios en las redes sociales palestinas. Se los acusa de “traidores” y “colaboradores”, dos de los peores términos para la población palestina. Incluso llamaron a boicotearlos.

“La incitación contra nustro pueblo en Nazaret es vergonzosa. En cada ciudad hay basura y colaboradores. En Gaza, Ramallah, Tulkarem, Napblus, Haifa u Jerusalén. Parte del objetivo de la ocupación es dividir Cisjordania y Gaza y a los palestinos adentro”, escribió un usuario en Facebook.

Después de capturar a cuatro de los seis palestinos prófugos que escaparon de la prisión de Gilboa el último lunes, la Policía continúa con el Servicio de Seguridad General en un esfuerzo por localizar a los dos prisioneros que aún no fueron capturados: Nadel Infiaat y Ahiyam Kamamjo.

En tanto, crece el temor en la Policía de Israel de que ambos intenten llevar adelante un ataque, tras comprender que todos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad está sobre ellos.

Zekaria Zbeide y Muhammad Araida fueron capturados esta madrugada en un estacionamiento utilizado por camiones en el norte de Israel. El operativo fue llevado a cabo por la unidad especial de Policía (YAMAM) y una división especial del Shin Bet, el servicio secreto de inteligencia. Previamente habían sido arrestados otros dos prisioneros en Nazareth, que habían escapado la misma noche.

Un funcionario señaló a la radio estatal israelí (KAN) que el arresto de cuatro de los seis prófugos demuestra que no tenían ninguna planificación o alguien que los espere después de la fuga del penal. “Todo fue espontáneo e improvisado”, dijo. “La fuga estuvo muy bien preparada, pero no había nadie que los espere afuera y les brinde ayuda. No sabían a dónde ir, qué hacer”.

Previamente habían sido capturados Yakub Kedari y Muhammad Abdallah Arada, ambos de la Yihad Islámica. Fueron arrestados en Nazareth y no ofrecieron resistencia.

Kedari y Arada deambularon por las calles y pedían comida a los vecinos, intentaban ocultar sus rostros para no ser identificados. Los vecinos se negaron a darles comida y dieron alerta a la Policía, señala KAN. Incluso se los vio buscando restos de comida en la basura.

La Policía de Israel sostenía la versión de que los prófugos se habían separado en células y los hechos le dan la razón.

Desde la Yihad Islámica anunciaron: “Toda la responsabilidad a Israel por la vida de los prisioneros arrestados en Nazareth. Todo daño a sus vidas tiene como significado la declaración de guerra”.

Los dos palestinos que aun no fueron arrestados son Yihamm Fuad Naif kamagi y Manadel Infieat Yaakuv.

Yiham Foad Naif Kamagi, de 35 años de Jenin, cumple cadena perpetua desde 2006 por colaborar en el secuestro y asesinato de Eliahu Ashari en Ramallah. Estuvo arrestado en la prisión de Jericó de la Autoridad Palestina y escapó en 2004.

Manadel Infieat Yaakuv, de 25 años, de Kfar Ya’abad, fue arrestado en 2017 y está cumpliendo una sentencia de prisión en 2019 por un ataque a tiros. Es primo de Nuf Infiat, palestino que recibió un disparo durante un ataque a cuchillo en Mevo Dotan.