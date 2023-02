Más de 40.000 personas participaron de la Maratón Anual de Tel Aviv

Itongadol.- Con un nuevo récord de participantes, más de 40.000 personas, se realizó la Maratón Anual de Tel Aviv. Los ganadores fueron Mibei Dominic Kipngeno, con 02:10:11, en la categoría masculina, y Njuguna Margaret, con 02:42:40, en la femenina.

El tiempo del keniano Kipngeno estableció un nuevo récord para el recorrido de la maratón.

Organizada por la Municipalidad de Tel Aviv-Yafo, la competencia se celebró este año por decimoquinta vez e incluyó seis recorridos urbanos trazados por toda la ciudad: una maratón completa de 42,195 kilómetros, una media maratón de 21 kilómetros, una carrera de 10 km, otra de 5 km y la velocimane (carrera en triciclo impulsado por un brazo) para discapacitados.

Además, la jornada contó con actuaciones musicales en vivo, puestos de comida y exhibiciones en torno al deporte y la salud, entre otras.

El alcalde de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai, expresó: «Nos alegramos de que la Maratón de Tel Aviv siga ocupando un lugar importante entre las principales pruebas de atletismo del mundo, a través de iniciativas como el intento de batir un récord mundial. La vara está muy alto y, de este modo, marca la Maratón de Tel Aviv como un lugar en el que es adecuado y correcto esforzarse por batir récords personales y de grupo».

40,000 (!!) participants from around the world ran the Tel Aviv Playtika #Marathon today, breaking records while experiencing the beauty of the city 🏃‍♀️🌴🌊

Congrats to all the champions who made this year’s marathon amazing 🥇 pic.twitter.com/U3TMd0Lzxr

— Tel Aviv (@TelAviv) February 24, 2023