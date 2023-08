Más de 200 nuevos inmigrantes procedentes de Estados Unidos y Canadá desembarcan en Israel

Itongadol.- Unos 215 nuevos inmigrantes procedentes de Estados Unidos y Canadá aterrizaron el miércoles por la mañana en el aeropuerto Ben Gurion (Tel Aviv), llegando en el punto álgido de la ola de inmigración de este verano.

Los olim (como se denomina en hebreo a quienes emigran a Israel) se unirán a los más de 1300 personas procedentes de Estados Unidos y Canadá que emigraron al Estado judío desde principios de 2023.

El vuelo chárter estaba compuesto por 22 familias con 75 niños entre ellos, 15 hombres y mujeres solteros y 17 jubilados. La inmigrante más joven del vuelo tenía 4 meses y la mayor 77 años.

Además, viajaban siete médicos y 15 profesionales sanitarios que se integrarán en el sistema médico israelí. Unos 27 olim del vuelo forman parte de la iniciativa Nefesh B’Nefesh-KKL Go Beyond, destinada a desarrollar las regiones periféricas de Israel y Jerusalem.

También había docenas de jóvenes adultos que se alistarán en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) como soldados solitarios. Se enrolarán con Garin Tzabar, un programa de Scouts Amigos de Israel que ofrece apoyo antes y durante el servicio militar, y coordina comunidades de todo Israel para que sirvan de hogar lejos del país de estas personas.

Se trata del 64º vuelo de Aliá (inmigración) organizado por Nefesh B’Nefesh a través de El Al Israel Airlines (la Aerolínea Nacional de Israel), en cooperación con el Ministerio de Aliá e Integración de Israel, la Agencia Judía para Israel, el Keren Kayemet LeIsrael (KKL), el Fondo Nacional Judío-EE.UU. y Tzofim-Garin Tzabar.

Por primera vez, los inmigrantes del vuelo pudieron pasar por el proceso completo de absorción y recibir sus Teudot Oleh (certificados de inmigración) a bordo, finalizando así su proceso de aliá.

El Ministro del Interior y Salud de Israel, Moshe Arbel, expresó en un comunicado que se alegra de que muchos de los nuevos inmigrantes «contribuirán al sistema sanitario líder de Israel».

«Deseo a todos los olim éxito en sus nuevas vidas en Israel y confío en que harán contribuciones significativas al fortalecimiento del sistema médico en Israel. Bienvenidos a casa», agregó Arbel.

🎉 Welcome Home 🇮🇱

200+ New Olim returned home early this morning at Ben Gurion Airport in Israel on the 64th Charter Flight🙌🏽

We are here to support you every step of the way – before and well after you land. pic.twitter.com/y2kevYaK7s

— Nefesh B'Nefesh (@NefeshBNefesh) August 16, 2023