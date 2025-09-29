Manifestación frente a la embajada de EE.UU. en Tel Aviv reclama acuerdo de rehenes mientras Trump y Netanyahu se reúnen en Washington

Itongadol.- Unas cien personas se manifestaron este lunes frente a la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, en coincidencia con la reunión entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Los manifestantes reclamaron un acuerdo inmediato que combine la liberación de los rehenes con un alto el fuego en Gaza. Portaban pancartas instando a Trump a ejercer su influencia para alcanzar un entendimiento que permita el regreso de todos los cautivos.

Entre los presentes estuvo Einav Zangauker, madre de Matan, uno de los rehenes aún en manos de Hamás, quien dirigió un mensaje directo al presidente estadounidense. “No abandone al pueblo de Israel”, pidió. “Un país entero tiene sus ojos puestos en usted, esperando que ponga fin a la guerra y traiga de vuelta a todos los rehenes. Todo Oriente Medio lo está observando. Cuarenta y ocho rehenes lo esperan, el pueblo de Israel lo espera”.

Zangauker suplicó a Trump: “Luche por nosotros, imponga a Netanyahu un acuerdo integral y termine la guerra”. Y subrayó: “Setecientos veinticuatro días de pesadilla pueden terminar por fin. El infierno que atraviesan mi Matan y todo un pueblo puede llegar a su fin. Depende de una sola persona”.

La madre también acusó a Netanyahu de “maltratar a las familias de los rehenes durante dos años” y agregó: “Si el primer ministro decide reunir el valor y escuchar al presidente Trump, podremos recibir a todos los rehenes en casa con los brazos abiertos en el marco de un acuerdo integral y terminar la guerra”.

La protesta en Tel Aviv se suma a las movilizaciones registradas en Washington, donde activistas judíos progresistas y familiares de cautivos exigieron el fin de la guerra, la liberación de los secuestrados y un mayor ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El tema de los rehenes será uno de los ejes centrales de la reunión en el Despacho Oval, en la que Trump intentará convencer a Netanyahu de aceptar el plan de Washington para poner fin al conflicto.