En una llamada telefónica desde la Casa Blanca, Netanyahu se disculpa con el primer ministro de Catar por el ataque a Doha

Itongadol.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió disculpas este lunes al jefe de gobierno de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, por el ataque aéreo israelí en Doha ocurrido el pasado 9 de septiembre, en el que murió un guardia de seguridad qatarí junto con varios miembros de bajo rango de Hamás.

De acuerdo con el reporte, Netanyahu mantuvo una conversación telefónica de varios minutos con Al Thani desde la Casa Blanca, donde se encuentra reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las fuentes de The Times of Israel aseguran que Netanyahu expresó pesar por la violación de la soberanía qatarí y transmitió condolencias por la muerte del guardia. El informe añade que Israel podría ofrecer una compensación económica a la familia del fallecido.

Medios qataríes indicaron además que Netanyahu prometió no llevar a cabo nuevos ataques en territorio qatarí, una condición que también figura en el plan de 21 puntos que Trump presentó para Gaza. El Canal 12, citando fuentes no identificadas, informó incluso que Qatar habría transmitido a Washington que puede convencer a Hamás de aceptar la desmilitarización de Gaza como parte de un acuerdo.

El contexto diplomático es delicado: desde el ataque en Doha, Qatar se había negado a continuar su papel de mediador en las negociaciones con Hamás para la liberación de rehenes. Por eso, la disculpa de Netanyahu es considerada clave en los esfuerzos actuales por sellar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y logre la liberación de los cautivos.



Un comunicado oficial de la Casa Blanca confirmó el contenido de la llamada trilateral entre Trump, Netanyahu y Al Thani. El texto señala que el primer ministro israelí “expresó su profundo pesar de que el ataque contra objetivos de Hamás en Qatar causara de manera no intencional la muerte de un miembro de las fuerzas qataríes”, y que también reconoció haber vulnerado la soberanía del país del Golfo. Netanyahu aseguró que Israel no repetirá una acción similar en el futuro.

El primer ministro qatarí, por su parte, “acogió con satisfacción estas garantías y reiteró la disposición de su país a seguir contribuyendo de manera significativa a la seguridad y estabilidad regionales”.

Trump subrayó su deseo de encarrilar nuevamente las relaciones entre Israel y Qatar, después de años de tensiones y reproches mutuos. Asimismo, propuso la creación de un mecanismo trilateral de coordinación para mejorar la comunicación, resolver disputas y reforzar la cooperación frente a amenazas comunes, iniciativa que fue aceptada tanto por Netanyahu como por Al Thani.

El comunicado también destacó que ambos líderes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera constructiva y disipar malentendidos, fortaleciendo los vínculos históricos que cada uno mantiene con Estados Unidos. Además, discutieron el plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de mayor seguridad para Oriente Medio.

“La Casa Blanca señaló que Trump elogió a ambos líderes por su disposición a dar pasos hacia una mayor cooperación en beneficio de la paz y la seguridad de todos”, concluyó la nota oficial.