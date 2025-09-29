Alto cargo de Hamás: “Estamos dispuestos a entregar todos los rehenes, vivos y muertos, al final de la guerra; no vamos a desarmarnos”

Itongadol.- Tahir al-Nono, un alto cargo de Hamás, afirmó en una entrevista con la cadena qatarí Al-Arabi que el grupo está dispuesto a entregar todos los rehenes que todavía mantiene —tanto los vivos como los fallecidos— al término del conflicto, siempre como parte de un acuerdo integral que incluya el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

“El vínculo entre la presencia de los prisioneros y el fin de la guerra y la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza es claro”, sostuvo al-Nono. “Si eso ocurre en los primeros días del acuerdo, en el medio o de forma gradual, será materia de la negociación. Estamos listos para entregar a todos los prisioneros que tenemos, vivos y muertos. Su permanencia es temporal hasta el final de la guerra y hasta que exista un intercambio digno”.

El dirigente agregó que la devolución de los cuerpos de los fallecidos requiere “equipamiento” y tiempo, y que ese punto ya fue planteado por la organización durante conversaciones previas. “Hay prisioneros que han muerto y es necesario disponer de equipos para recuperar sus cuerpos; eso lleva tiempo”, explicó.

Respecto al plan de Estados Unidos que, según informaciones públicas, contempla un marco de ceses del fuego y la devolución rápida de rehenes como parte de una hoja de ruta mayor, al-Nono aseguró que Hamás no ha recibido oficialmente ese plan y que la organización “no forma parte ni directa ni indirectamente” de las negociaciones sobre él hasta recibir y estudiar la propuesta. “Una vez la recibamos oficialmente y la dirección del movimiento la examine, anunciaremos nuestra posición clara”, dijo.

Al-Nono también abordó la cuestión del gobierno post-conflicto: dijo que Hamás estaría dispuesto a acordar con la Autoridad Palestina la creación de un gobierno tecnocrático que administre Gaza y Cisjordania. “Desde el primer día hemos dicho que nos interesa un gobierno tecnocrático para gobernar la Franja y la Ribera Occidental. El problema no es entre nosotros y la Autoridad”, afirmó.

Sin embargo, reiteró la postura firme de Hamás sobre las armas: el dirigente declaró que el grupo no aceptará desarmarse mientras exista la ocupación. “Nuestra posición con respecto a esto está clara: la resistencia armada es un derecho del pueblo palestino mientras exista la ocupación. Si el pueblo palestino es liberado y se establece el Estado palestino, entonces no habrá necesidad de la resistencia ni de las armas; eso será parte de la entidad palestina”, apuntó al-Nono.

Las declaraciones llegan en un contexto de intenso debate internacional sobre las condiciones para poner fin al conflicto y el papel que distintos actores regionales e internacionales, entre ellos Estados Unidos y Qatar, pueden jugar en la mediación. Uno de los ejes centrales de esas discusiones es precisamente la secuencia y las garantías para la liberación de los rehenes, el alto al fuego y la futura estructura de gobernanza en Gaza, temas que Al-Arabi y al-Nono volvieron a poner sobre la mesa con sus declaraciones.