Luego de haber conversado con los presidentes de Rusia y Ucrania, Naftali Bennet llama a las negociaciones

Itongadol/AJN.- Tras haber dialogado anoche con los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski respectivamente, el primer ministro de Israel, Naftali Bennet, llamó hoy a celebrar negociaciones entre ambos mandatarios. «Todavía no es tarde para evitar la continuación de la guerra y la catástrofe», dijo.

«Es responsabilidad de los grandes factores del mundo actuar con rapidez para sacar a los líderes del campo de batalla hacia la mesa de negociaciones», expresó.

BREAKING: Israeli PM Bennet on Ukraine: “If world leaders don’t act quickly it can get much worse – total destruction of Ukraine. It is not too late. The major players in the world need to get both sides out of the battlefield and to the negotiating table” pic.twitter.com/ahYzdPxRIf

— Barak Ravid (@BarakRavid) March 3, 2022