Zelensky advierte a Putin: “Ningún búnker puede protegerte de Dios”

Itongadol.- Después de que las fuerzas rusas atacaran la Catedral de la Asunción en su asalto a Kharkiv, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió hoy a Vladimir Putin: “Ningún búnker puede protegerte de Dios”.

“Es un lugar sagrado. Ahora, destrozado por la guerra. ¡Ni siquiera esto los disuade! Cuentan con el hecho de que la retribución de Dios no es instantánea. Pero Él ve. Y responde. No puedes esconderte de Sus respuestas. No hay búnker puede protegerte de las respuestas de Dios”, expresó Zelensky.

Además, anunció que el primero de los 16.000 voluntarios extranjeros había llegado para luchar en la legión de Ucrania.

El presidente ucraniano señaló cómo Ucrania había experimentado dos guerras mundiales, el Holocausto, Chernobyl, la toma rusa de Crimea y la guerra en el este de Ucrania, diciendo que “si alguien piensa que, habiendo superado todo esto, los ucranianos, cualquier de nosotros, estará asustado, roto o dispuesto a rendirse, no sabe nada sobre Ucrania y no tiene nada que hacer en Ucrania”.

Las sirenas antiaéreas se activaron varias veces durante la noche del miércoles en toda Ucrania, y se informaron múltiples explosiones en Kiev durante la noche.

El ayuntamiento de Mariupol anunció hoy que las fuerzas rusas habían interrumpido el suministro de electricidad, alimentos, agua y calefacción a la ciudad, y también habían dañado las vías férreas hacia la ciudad, comparando la situación con el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial.

El concejo municipal agregó que está trabajando para restaurar la infraestructura crítica y establecer un corredor humanitario. “Al mismo tiempo, Mariupol sigue bajo fuego, las mujeres, los niños y los ancianos están sufriendo. Estamos siendo destruidos como nación. Este es el genocidio del pueblo ucraniano”.

Ocho personas, incluidos al menos dos niños, murieron en un ataque aéreo ruso en Izyum, al sur de Kharkiv, el miércoles por la noche, según el vicepresidente del consejo de la ciudad de Izyum. Un edificio del departamento de policía también resultó afectado en el ataque.