Las IDF suspendieron a dos soldados por golpear y burlarse de activistas de izquierda en Hebrón

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) suspendieron el viernes a dos soldados que agredieron físicamente y se burlaron de activistas de izquierdas en Hebrón, el último de una serie de incidentes en los que se ha visto implicada la brigada de infantería Givati en la ciudad conflictiva de Cisjordania.

En las imágenes compartidas por Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio), una organización no gubernamental que recoge y publica testimonios, en su mayoría anónimos, de ex soldados de combate israelíes sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de los palestinos, se puede ver a un soldado tirando al suelo a un activista y dándole un puñetazo en la cara.

El grupo de activistas había viajado a Hebrón para reunirse con familias palestinas locales como acto de solidaridad después de que los israelíes que visitan la ciudad en una peregrinación anual iniciaran enfrentamientos con ellos la semana pasada.

En las imágenes se ve a los soldados intentando detener al hombre, antes de tirarlo al suelo y darle un puñetazo. También se escucha a otro soldado gritar a los demás activistas: «Váyanse a la mierda».

El guía agredido fue posteriormente interrogado por la policía israelí por, supuestamente, golpear a un soldado e impedirle cumplir con sus obligaciones, según declaró su abogado al sitio de noticias Ynet, añadiendo que su cliente seguía retenido, a pesar de sus heridas. Otros dos activistas también fueron detenidos brevemente por razones poco claras, agregó el abogado. Las imágenes del lugar de los hechos no muestran ninguna agresión por parte de los activistas.

תופעות כאלה הן עדות להתפרקות ערכית מוחלטת של יחידות בצה»ל https://t.co/D7EhaKdJeL — Barak Ravid (@BarakRavid) November 25, 2022

En otro video se ve a un soldado de la misma brigada enfrentarse a un activista y jactarse del legislador de extrema derecha Itamar Ben Gvir, que se convertirá en el próximo ministro de Seguridad Nacional de Israel, una función ampliada de ministro de Seguridad Pública.

Los activistas explicaron que estaban en Hebrón para reunirse con los palestinos en señal de solidaridad tras los violentos enfrentamientos de la semana pasada en la ciudad, en los que al menos dos palestinos y un soldado resultaron herido, mientras miles de israelíes judíos pasaban el fin de semana en la ciudad para una peregrinación anual.

La semana pasada, las IDF suspendieron a un soldado después de que insultara a un activista de Rompiendo el Silencio. «Eres un traidor a la patria y eres un hijo de puta, hijo de puta. Te deseo que te dé cáncer por todo el cuerpo», le había dicho el soldado.

Rompiendo el Silencio lleva a cabo visitas regulares a Hebrón, destacando lo que el grupo cree que son las ramificaciones negativas del control militar de Israel sobre la ciudad. Los recorridos suelen provocar la ira de los colonos judíos de línea dura que viven en Hebrón -así como de los soldados de las IDF que los defienden-, que sostienen que Rompiendo el Silencio presenta falsamente la realidad de la ciudad dividida.

Otros tres soldados de la brigada fueron suspendidos el mes pasado por una agresión a un palestino. Ese caso está siendo investigado por la Policía Militar y también fue condenado por el jefe de las IDF, Aviv Kohavi.

Fuente: Times of Israel.