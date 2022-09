Lapid: Truss es una verdadera amiga de Israel

AJN/Itongadol.- La nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, es amiga de Israel, dijo el primer ministro Yair Lapid después de que se anunciara su victoria el lunes.

“Felicito a mi nueva amiga, una verdadera amiga de Israel, Liz Truss, quien fue elegida primera ministra de Gran Bretaña”, dijo Lapid.

El Reino Unido e Israel están unidos por su “compromiso con la libertad y una visión conjunta de un futuro mejor”, dijo el primer ministro. “Espero seguir trabajando juntos por nuestros países y por nuestra seguridad”.

Lapid y Truss han construido una buena relación de trabajo cuando coincidieron como ministros de Relaciones Exteriores de sus países, firmando un plan estratégico que involucra seguridad cibernética y otra cooperación tecnológica, así como comercio y defensa.

Si bien la política del Reino Unido es apoyar las negociaciones con Irán hacia un acuerdo nuclear, fuentes cercanas a Lapid han dicho que Truss, como secretaria de Relaciones Exteriores, ha demostrado comprensión de la amenaza que Teherán representa para El estado judío y está más cerca de la visión de Israel sobre las prevaricaciones de Irán en las conversaciones.

Durante su campaña electoral, Truss escribió en una carta a Amigos Conservadores de Israel (CFI) que consideraría trasladar la embajada británica a Jerusalem.

“Entiendo la importancia y la sensibilidad de la ubicación de la embajada británica en Israel”, escribió. “He tenido muchas conversaciones con mi buen amigo Lapid sobre este tema. Reconociendo eso, revisaré un movimiento para asegurarme de que estamos operando con la base más sólida dentro de Israel”.

Truss también apoyó la decisión del Reino Unido de designar a Hamas como una organización terrorista.

Como secretaria de Comercio Internacional, Truss dio prioridad a un acuerdo de libre comercio con Israel, ya que el Reino Unido estaba trabajando en muchos de esos acuerdos luego del Brexit.

Lord Stuart Polak, presidente honorario de Amigos Conservadores de Israel, dijo este año que Truss era “sobresaliente en el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“Desafió muchas de sus posiciones y demostró ser una muy buena amiga y construyó una muy buena relación con Lapid en poco tiempo”, dijo.

“Como secretaria de Relaciones Exteriores, [Truss] movió el dial en términos de comprender la relación de Israel con el Reino Unido”, agregó Polak.

CFI organizó un acto con quien competía con su par Rishi Sunak para sustituir a Boris Johnson como líder del partido Conservador, que fue seguido por 300 personas presencialmente y a través de una transmisión en directo.

Truss se dirigió a los simpatizantes reafirmando su apoyo a Israel y a la comunidad judía y respondiendo a preguntas sobre una amplia gama de temas, afirmando que «sería absolutamente decidida como primera ministra a seguir defendiendo a Israel, a seguir atacando el antisemitismo tanto aquí en el Reino Unido como en todo el mundo».

«Creo que no hay mayor amigo del Reino Unido que Israel», aseguró durante el evento, añadiendo que ve a Israel como «una parte clave de la red de libertad que hemos estado tratando de establecer en todo el mundo».

La miembro del gabinete continuó diciendo que «bajo mi liderazgo, Israel no tendrá un amigo más firme en el mundo. Eso es lo que he hecho como secretaria de Asuntos Exteriores y de Comercio. No me limito a hablar, sino que hago las cosas bien».

Truss habló de sus esfuerzos para reforzar la relación entre el Reino Unido e Israel, especialmente trabajando con Lapid para firmar un nuevo acuerdo estratégico y en la lucha contra los prejuicios antiisraelíes en la ONU. «Demasiados países intentan menospreciar a Israel en los foros internacionales. Me he opuesto a esos países y, en ocasiones, incluso he ido en contra del consejo de mi propio departamento. Y otros países han seguido nuestro ejemplo».

Se mostró «orgullosa» de haber visitado Israel y haber trabajado tan estrechamente con Lapid en el acuerdo «para profundizar nuestra relación en áreas como la seguridad, la economía, pero también para trabajar juntos en áreas como la ciencia y la tecnología para resolver los problemas del futuro». Truss considera a Israel como un «verdadero aliado» que es una «parte absolutamente vital» y «un verdadero faro» de libertad y democracia.

Reiterando su promesa en la recepción del CFI en la Conferencia del Partido Conservador de 2021, declaró que el Reino Unido «no puede permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Lo tengo absolutamente claro».

Truss dijo que cree que «el Reino Unido puede aprender mucho de Israel» y mencionó el «enorme nivel de innovación y la fantástica tecnología» de Israel. Añadió que espera que el acuerdo comercial con Israel y «las conexiones más estrechas que estamos construyendo en la ciencia y la tecnología» permitan que estas cosas «se impregnen en el sistema británico».

Durante la sección de preguntas y respuestas de la velada, Truss se comprometió a estudiar la práctica de la Autoridad Palestina de pagar salarios a terroristas convictos y el mal uso de la ayuda internacional, declaró que ha «apoyado el proyecto del Monumento Nacional (a la Shoá) desde el principio y que estudiará la legislación propuesta y se asegurará de que se lleve a cabo» y dijo que seguirá financiando el Fideicomiso de Seguridad de la Comunidad.