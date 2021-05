LAPID: ISRAEL HA TENIDO SUFICIENTE ODIO Y NECESITA UNIDAD

Itongadol.- En su primer discurso como primer ministro designado, el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, pidió la unidad el jueves, diciendo que Israel ya ha tenido suficiente de divisiones internas y hostilidad.

«Hemos tenido suficiente enojo, hemos tenido suficiente odio, hemos tenido suficientes peleas», dijo Lapid, quien fue elegido el miércoles por el presidente Reuven Rivlin para intentar formar el próximo gobierno.

Lapid había convocado una conferencia de prensa especial en Tel Aviv para pronunciar su discurso, un día después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu apareciera en la televisión en vivo para criticar a sus rivales políticos cuando el mandato de formar un gobierno pasó a Lapid.

Netanyahu tuvo cuatro semanas para tratar de encontrar una fórmula que le permitiera mantener su posición y armar una coalición de sus aliados religiosos de derecha.

Pero los enfrentamientos entre sus partidarios y la renuencia de los derechistas Saar y Bennett a unirse a su gobierno lo dejaron con las manos vacías cuando se acabó el tiempo asignado.

Un día después, Rivlin le pasó la antorcha a Lapid y Netanyahu, frustrado, pronunció su incendiario discurso.

El nuevo primer ministro designado utilizó la diatriba de Netanyahu para resaltar la necesidad de unidad después de que cuatro elecciones en dos años no lograron conducir a un gobierno de mayoría estable.

«Ayer, el presidente me dio el mandato de intentar formar un gobierno en Israel», dijo Lapid.

“Le dije en su honor al presidente: ‘Un gobierno de unidad israelí no es un compromiso, es un objetivo’. Eso es lo que necesita el país ahora.

«Y como para probarlo, el primer ministro Netanyahu inmediatamente salió al aire. Más difamación, más división. Los golpes más bajos posibles. Contra Naftali [Bennett de Yamina de extrema derecha], Gideon [Saar de derechista New Hope], la izquierda, yo. De una manera que avergüenza la posición y la persona «, dijo Lapid.

«Israel es un país herido. Necesita paz, necesita unidad, debe tener – necesita – un gobierno que funcione. Israel está cansado de las peleas. El pueblo de Israel mira a sus políticos y se pregunta: ‘¿Cuándo dejarán de luchar y ir a trabajar para nosotros? Y mi respuesta es: ahora «, dijo.

Lapid dijo que estaba tratando de formar «un gobierno complejo, pero que tendrá un objetivo simple: sacarnos de esta crisis. De la crisis del coronavirus, de la crisis económica, de la crisis política, especialmente de la crisis dentro de nosotros». , dentro del pueblo de Israel «.

Agregó: «Si logramos formar gobierno, también actuará de manera diferente hacia la oposición. No difamaremos, no menospreciaremos, los respetaremos, nos ocuparemos de los problemas de los que no votaron». para nosotros lo mejor que podamos «.

Lapid también hizo referencia a las tendencias políticas muy diferentes de sus posibles socios, a quienes une su deseo de destituir a Netanyahu después de 12 años en el cargo y ya que se encuentra bajo acusación penal.

«Creo en las buenas intenciones de mis futuros socios: Naftali y Benny [Gantz del centrista Blue & White], Gideon y Merav [Michaeli del izquierdista laborista], Yvette [Avigdor Liberman del derechista Yisrael Beytenu] y Nitzan [ Horowitz del izquierdista Meretz]. Son personas diferentes con opiniones diferentes, pero el hecho de que alguien no esté de acuerdo contigo no los convierte en enemigos ”, dijo.

«Todos aman este país desde el fondo de sus corazones. Quieren construir, reparar y crear colaboraciones que no hemos visto aquí en muchos años».

El líder de Yesh Atid dijo que estaba comprometido con el esquema de la coalición de paridad y cargo de primer ministro rotativo que le ha propuesto a Bennett, cuyos siete escaños en la Knesset necesita para formar un gobierno de mayoría.

«Lo que propuse antes de recibir el mandato se mantiene porque mi palabra es férrea y eso es lo que está sobre la mesa», dijo Lapid.

«Naftali y yo estábamos juntos en la coalición, estábamos juntos en la oposición, estábamos juntos cuando él estaba en la coalición y yo estaba en la oposición. Él nunca me ha engañado y yo nunca lo he engañado a él, lo cual ya es un refrescante». iniciar una relación entre políticos dentro de un sistema político ”, explicó.

Lapid también prometió que no formaría un gobierno compuesto por docenas de ministros, pero restó importancia a su compromiso de campaña a un límite de 18.

«Si hubiera 61 escaños en la Knesset para Yesh Atid, esto no sería un problema. El hecho es que este es un gobierno compuesto por siete partidos. Prometo que no habrá 31 ministros y viceministros como en el gobierno actual ya que es absurdo y no sirve al Estado de Israel «.

Lapid también se refirió al desastre de la semana pasada en el monte Meron, en el que 45 personas murieron en un aplastamiento durante las festividades de Lag BaOmer en el sitio, y dijo que avanzaría en el establecimiento de una comisión de investigación sobre la tragedia.

«Creo que podría haber sido diferente. Todo judío que quiera rezar en el monte Meron debería poder rezar en el monte Meron. Hicimos todo lo posible para mejorar la infraestructura en el monte Meron y quienquiera que deje de hacerlo debería rendir cuentas», afirmó.