La primer árbitro trans del fútbol israelí

ItonGadol.- Un árbitro de fútbol israelí se declaró transgénero y vive, y hace cumplir las reglas del juego, como una mujer.

Sapir Berman dijo el martes que ha recibido el apoyo de su familia, el sindicato de árbitros locales y funcionarios del fútbol israelí e internacional.

Ella dijo que incluso los jugadores y los fanáticos han comenzado a dirigirse a ella como una mujer.

«Siempre me vi a mí misma como una mujer, desde una edad temprana», dijo a los periodistas Berman, cuyo nombre de nacimiento era «Sagi».

“Me di cuenta de que la sociedad no me aceptará, no estará de mi lado, así que seguí así durante casi 26 años”, dijo.

Hace seis meses, «decidí salir del armario y mostrar quién soy, en primer lugar a mí misma, para mi alma», dijo con una sonrisa.

Berman comenzó a vivir visualmente como mujer hace unos tres meses. Su decisión llega en un momento en que las personas homosexuales y transgénero están logrando un perfil y una aceptación más altos en algunas partes del mundo.

No es la primera árbitro de fútbol transgénero del mundo. En 2018, un árbitro británico llamado Nick Clark supuestamente se declaró Lucy Clark, con la esperanza de convertirse en un «cambio de juego».

Israel tiene la reputación de tener actitudes tolerantes hacia los homosexuales y Tel Aviv es la sede de uno de los desfiles del orgullo gay más grandes del mundo cada año.



Pero algunas de las potencias del fútbol de Israel están ubicadas en comunidades donde las actitudes son más conservadoras.

Berman ha sido árbitro en el fútbol israelí durante una década y ahora es juez en la división más elitista del país, la Premier League israelí.

Berman dijo que ya hay jugadores que se dirigen a ella como mujer, y en un reciente partido juvenil, un padre enojado usó el género femenino del hebreo al quejarse de una llamada.

“Me muestra que hay un cambio en la sociedad”, dijo.