La Knesset aprueba la votación preliminar para legalizar los asentamientos en la ribera occidental

ItonGadol.- Un proyecto de ley para legalizar los asentamientos israelíes en la ribera occidental puede presentarse ante la Knesset para una votación preliminar a partir del miércoles.

El Comité de Arreglos de la Knesset acordó el martes por la noche en una votación de 17 a 15 para acelerar el proyecto de ley de miembros privados, al renunciar a su período de espera de 45.

Entre los que apoyaron la legislación se encontraban miembros del Partido Yamina. Una vez que se realiza una votación preliminar, la legislación debe pasar tres lecturas y enviarse a los comités para su aprobación.

No está claro si habrá tiempo suficiente para su aprobación si no se forma un gobierno y se convoca una quinta elección. Se presume que la única ventana estrecha de tiempo para que el proyecto de ley se convierta en ley es el período anterior a la formación de un gobierno, por lo que es probable que la votación del martes y la que se espera para el miércoles den un impulso a la batalla por los puestos de avanzada, pero es posible que no tengan efecto. cualquier cambio sustancial.

Si se convierte en ley, el proyecto de ley permitiría que se autorizaran 70 puestos de avanzada en Cisjordania en un plazo de dos años y otorgaría una autorización de facto a esos puestos de avanzada en el ínterin.