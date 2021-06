LA ESTRELLA DEL POP ISRAELÍ NOA KIREL, DE 19 AÑOS, FUE RECLUTADA EN EL EJÉRCITO

Itongadol .- Como una de las estrellas del pop más importantes de Israel, el rostro brillante de Noa Kirel adorna las vallas publicitarias y aparece a diario en una variedad de comerciales, reality shows y dramas para adolescentes. Famosa desde los 14 , sus videos de YouTube han obtenido millones de espectadores, y el mes pasado firmó un contrato musical multimillonario con Atlantic Records, según se informa, el más grande de cualquier artista israelí con un sello estadounidense.

Pero en el futuro previsible, cada entrevista con los medios, cada aparición pública, cada grabación de televisión y sesión de fotos deben coordinarse estrictamente con el ejército israelí.

Kirel, de 19 años, fue reclutado en el ejército hace seis meses bajo la ley de conscripción obligatoria de Israel. A medida que el estrellato del pop adolescente encuentra la conformidad militar, está demostrando ser un desafío para el cantante tremendamente popular, que no puede caminar por la calle sin ser acosado por los fanáticos, así como para los altos mandos del ejército.

“No es fácil, pero hay algo muy auténtico al respecto”, dijo Kirel durante una entrevista en la casa de su familia.

Cuando entró en la habitación, con cabello largo y liso, ojos azules brillantes y una tez impecable, fue instantáneamente carismática y de inmediato se preocupó por su gerente, publicista y madre. También estuvieron presentes dos soldados, asignados para monitorear y aclarar sus comentarios.

En el poco tiempo que ha servido, Noa, como la conocen cariñosamente sus fans, ya ha suscitado un puñado de controversias. En febrero, el día de su reclutamiento , un asunto estresante en el que los reclutas se separan de sus padres, los paparazzi estaban allí con toda su fuerza compitiendo por una primera foto de ella en uniforme.

Después de un mes de entrenamiento básico, que Kirel dijo que disfrutó porque recibió órdenes como cualquier otro recluta y la obligaron a hacer tareas «normales» como limpiar los baños, la colocaron en la «pista de talentos», se le permitió formar su propia música. actuar y enviar a actuar para las tropas.

Sin embargo, en poco tiempo, un breve videoclip de ella cantando con dos bailarines de respaldo masculinos vestidos con uniformes militares y pesadas botas de combate se volvió viral, provocando burlas y críticas en las redes sociales. La reacción provocó que el ejército cancelara todos los roles de baile militar.

Más recientemente, un comercial para una compañía de televisión por cable en el que Kirel en uniforme militar estadounidense cantaba «Let the Sunshine In», del musical «Hair», dejó a algunos en el escalón más alto del ejército incómodos al ver a un soldado en servicio activo en un uniforme extranjero actuando en un video inspirado en el movimiento contra la guerra de 1960.

«El ejército israelí siempre ha reclutado soldados de diferentes orígenes y con todo tipo de necesidades y talentos, incluidos los famosos», dijo un alto oficial de la dirección de personal del ejército, que habló bajo condición de anonimato según el protocolo militar. «Es un desafío tener a Noa, pero el objetivo del ejército es reclutar a todos y encontrarles un lugar donde puedan servir a Israel a su manera».

La mayoría de los israelíes son reclutados en el ejército a los 18 años, con la excepción de la mayoría de los ciudadanos judíos árabes y ultraortodoxos, y aunque el ejército ha absorbido celebridades en las filas antes, piense en la actriz de «Wonder Woman» Gal Gadot, que ya fue coronada Miss Israel antes su servicio – no se ha ocupado de nadie en esta escala.

Un artículo reciente en la revista Billboard comparó la situación de Kirel con la de Elvis Presley, quien fue llamado a servir en el ejército de los EE. UU. También cuando estaba en la cima de su éxito en 1958.

Para Kirel, quien tuvo que informar a Atlantic Records durante las negociaciones del contrato que iría al ejército por dos años, cumplir con su servicio militar nunca fue una duda, aunque podría haber recibido una exención por motivos de salud porque solo tiene un riñón. .

“Sentí que por ser famoso tenía que servir para dar ejemplo a los demás”, dijo Kirel. «Sé que la gente en el extranjero probablemente no entenderá esto, no entenderá por qué he dejado todo en espera, pero estaba claro para mí que tenía que hacer esto».

Roberto Ben Shoshan, gerente de Noa, dijo que dividir el tiempo entre su trabajo y los deberes militares está teniendo un impacto en su carrera, «pero está haciendo algo que es muy importante para ella».

Dan Arav, decano de estudios de medios en la Facultad de Estudios Académicos de Gestión en Rishon

LeZion, dijo que es mutuamente beneficioso cuando una gran estrella se alista en el ejército.

“El ejército siempre está tratando de proyectar una imagen positiva. Es parte de sus tácticas de marketing, y quienes se unen al ejército quieren decirse a sí mismos que están haciendo algo importante ”, dijo.

Durante los primeros años de Israel, el ejército fue «la principal plataforma para impulsar las carreras de las estrellas jóvenes y en ascenso», dijo Raz Shechnik, que escribe sobre cultura y medios para el periódico israelí Yedioth Ahronoth. Dijo que casi todos los músicos icónicos de Israel comenzaron en una de las bandas del ejército. Pero a fines de la década de 1970, el ejército consideró que los conjuntos musicales eran innecesarios y todos, excepto la orquesta, se disolvieron.

Algunas celebridades israelíes jóvenes comenzaron a buscar salidas del ejército porque interfería con sus carreras, sobre todo la supermodelo Bar Refaeli, y muchas se enfrentaron a fuertes críticas públicas por eludir un deber que la mayoría de los israelíes consideran una responsabilidad importante.

Más recientemente, el ejército ha buscado formas de complacer a las celebridades, dijo Shechnik, por ejemplo ofreciendo a Kirel y a su novio, la estrella del pop Yonatan Margi, una forma de mantener su fama, mantener su privacidad y servir como otros de su edad.

Sin embargo, el ejército aún tiene que encontrar una solución para el creciente número de adolescentes que se han convertido en estrellas en plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok. Anna Zak , modelo con más de 1 millón de seguidores en Instagram, y Gal Gvaram , con más de 350.000 seguidores en Instagram y 60.000 fanáticos en TikTok, son buenos ejemplos.

Ambos están sirviendo pero no en la pista de talentos. En cambio, Zak fue considerada una «artista activa» y la pusieron a trabajar en el centro de iniciación del ejército, su famoso rostro se usaba regularmente para mensajes de servicio público, y Gvaram fue colocada en un puesto administrativo en el cuartel general del ejército, lo que le dio tiempo para publicar mensajes para sus seguidores. .

«La gente no es aceptada en la pista de talentos solo porque son populares en las redes sociales», dijo el oficial superior de personal del ejército. «Pero somos sensibles a sus carreras mientras están en el ejército».

Para Kirel, incluso con los desafíos, le da la bienvenida a su nuevo rol.

“Obviamente, estoy actuando en lugares mucho más pequeños y frente a una audiencia mucho más pequeña de lo que estoy acostumbrado, pero estoy allí con los soldados y todos vestimos el mismo uniforme. Es muy significativo para mí ”, dijo.