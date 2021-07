LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE, BEN & JERRYS, ENFRENTA ACUSACIONES DE BOICOT CONTRA CIVILES EN ISRAEL

Itongaol.- El lunes, Ben & Jerry’s emitió un comunicado en el que afirmaba que dejaría de vender sus productos en el “territorio palestino ocupado”.

“Creemos que es incompatible con nuestros valores que los helados de Ben & Jerry’s se vendan en el Territorio Palestino Ocupado (TPO). También escuchamos y reconocemos las preocupaciones que comparten con nosotros nuestros fans y socios de confianza”, dice el comunicado.

“Tenemos una larga asociación con nuestro licenciatario, que fabrica los helados Ben & Jerry’s en Israel y los distribuye en la región. Hemos estado trabajando para cambiar esta situación, por lo que hemos informado a nuestro licenciatario de que no renovaremos el acuerdo de licencia cuando expire a finales del próximo año”.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, habló con el director general de la empresa matriz de Ben & Jerry’s, Unilever, tras el anuncio del productor de helados el lunes de que boicoteará las ciudades judías de Judea y Samaria.

El martes por la mañana, Bennett y el director general de Unilever, Alan Jope, hablaron por teléfono sobre el boicot de Ben & Jerry, y el primer ministro israelí le dijo a Jope que Israel considera el boicot como una clara medida antiisraelí.

“En lo que respecta al Estado de Israel, esta medida tendrá graves repercusiones, tanto legales como de otro tipo, e Israel actuará agresivamente contra cualquier esfuerzo de boicot a sus ciudadanos”, dijo Bennett a Jope.

El llamamiento se produce después de que el embajador de Israel en Estados Unidos instara a los gobernadores de 35 Estados a activar las leyes anti-BDS de sus respectivos estados contra Ben & Jerry’s.

“Además de las grandes dificultades morales que se derivan de un boicot de este tipo, la política anunciada por Ben & Jerry’s parece desencadenar también posibles ramificaciones legales, basadas en las leyes legisladas por más de 35 Estados, incluido el suyo, destinadas a contrarrestar este tipo de boicots impulsados por el odio”, escribió el embajador Gilad Erdan a los gobernadores.

La ministra del Interior, Ayelet Shaked, condena a Ben & Jerry’s por su decisión de poner fin a sus ventas de helados en el «Territorio Palestino Ocupado» desde finales de 2022.

“Su marca de helado no coincide con nuestros gustos. Estaremos bien sin ti ”, dice ella.

El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, también interviene. “Ahora los israelíes sabemos qué helado NO comprar”, tuitea.

Now we Israelis know which ice cream NOT to buy 🇮🇱💪 https://t.co/j7VNpIWX0f

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 19, 2021