La Embajada Argentina en Israel realizó un acto en conmemoración por el levantamiento del Gueto de Varsovia

Itongadol.- En el marco de la conmemoración de Yom Hashoá, la Embajada Argentina en Israel organizó el denominado Zikaron BaSalon (recuerdo en la sala de estar), con la presencia de Irene Shashar, sobreviviente del Gueto de Varsovia, quien relató su supervivencia e historia de vida. Shashar es autora del libro memorias «I Won Against Hitler: The true story of Irene. Asimismo, ha intervenido en la Asamblea General de Naciones Unidas y en numerosos centros educativos e instituciones de todo el mundo. Actualmente vive en Israel. Es la primera vez que la Embajada realiza una conmemoración como esta.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo del Ministro Francisco Tropepi y de Irina Zelener. Tropepi rindió homenaje a los 6 millones de personas que fueron asesinadas por los nazis, así como también a Irene y a las demás personas que sobrevivieron las vejaciones de la peor tragedia de la historia de la humanidad, y agradeció a la organización Zikaron BaSalon -ONG que se ocupa de organizar reuniones con sobrevivientes del Holocausto y segunda generación que prestan testimonio de lo vivido por ellos o sus padres a los invitados en cada salón- y a Irene por “darle la oportunidad a la Embajada Argentina con su testimonio de aportar al fortalecimiento de la memoria sobre la Shoa, de luchar contra el antisemitismo, y de generar este dialogo necesario entre el pasado, el presente y el futuro.”

Asistieron al evento 70 personas. Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel (entre ellos la Ex Embajadora Galit Ronen), Embajadores y cuerpo diplomático acreditado en Israel, Agregados de Defensa, familiares de sobrevivientes, representantes del Instituto Sanmartiniano, Organización Latinoamericana en Israel, España y Portugal (OLEI), Histadrut (Federación General del Trabajo en Israel), de la cultura, invitados especiales, etc.