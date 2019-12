Kochavi: Es posible un enfrentamiento con Irán

Itongadol/AJN.- El comandante del ejército de Israel, Aviv Kochavi, se refirió esta mañana a la situación en el Medio Oriente, especialmente en Gaza y a Irán, en una conferencia en la ciudad de Herzlyia, donde se recordó al ex comandante fallecido. Amnon Lipkin Shachak.

«Haremos uso de toda la potencia de Tzahal, no dejaremos que Irán se instale en otros países», explicó Kochavi, que también afirmó que lo harán en cualquier zona urbana del enemigo, si es necesario, después que se acaben las posibilidades de evitar una guerra. Todo eso con motivo de la posible decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya para juzgar a Israel sobre crímenes de guerra en Gaza y los territorios ocupados.

«La guerra siempre es la última posibilidad, pero a veces es la solución y una operación también lo es», aseguró Kochavi. «En los casos que la diplomacia ya no encuentra un camino para resolver los problemas, la guerra es una solución y para ello siempre tenemos que estar preparados. Nuestra posición moral se cumplirá siempre que salgamos a una guerra desde una posición de defendernos».

Con respecto a la situación con Gaza, Kochavi explicó: «Hamás está tratando en los últimos años de mejorar la situación económica de la población. Pasamos este verano con pocos incendios y en una situación estable. Hamás no quiere ahora un enfrentamiento con nosotros y por eso no reaccionó cuando matamos a uno de los líderes del Yihad Islámico, Abu el Ata. Hamás no quería enfrentarse al Yihad, por eso lo hicimos nosotros. Si la situación sigue así, con la ayuda de Egipto, daremos más facilidades y menos limitaciones a la población de Gaza».

Con respecto a Irán, Kochavi dijo: «La fuerza de Irán está creciendo. Irán cambió la política en el último año, son mucho más ofensivos, en especial contra los países del Golfo. Nadie les dice nada, nadie los enfrenta, nadie les responde. Y eso es una lástima», dijo Kochavi. «Por otra parte, varias veces Irán trató de actuar contra nosotros el último año, cambiando también su política. La gran diferencia es que nosotros sí respondemos, y por ello crecen las posibilidades de un enfrentamiento con Irán, y para ello, nosotros nos preparamos».

«Lo mejor sería si no fuéramos los únicos que actuamos contra ellos, pero esa es la realidad por ahora. No dejaremos que Irán se instale al norte de Israel ni tampoco en Iraq. Hoy en día, Irán es un enemigo inmediato, es un país que tenia un programa nuclear y ya no lo tiene. Es un enemigo al que temenos que enfrentar. No prometemos guerras cortas, de uno o dos días, pero necesitaremos fuerza en nuestra población y al hacerlo, eso nos hará más fuertes todavía», concluyó Kochavi.