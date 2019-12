Rabino de Jabad resultó muerto en su casa en Cleveland

itongadol/AJN.- Yossi Bialo, de 34 años, murió cuando una persona le disparó en su casa a él y a su señora y luego escapó.

Según los primeros reportes de la prensa local que fueron suministrados por la policía, una persona que fue invitada por Bialo a su casa, les disparó al entrar, a él y a su esposa. Bialo murió de sus heridas y su señora resultó herida en una de sus piernas. La policía investiga en estas horas y no se sabe aún el motivo del crimen.

Bialo era el encargado de supervisar la kashrut en la comunidad de Menorah Park en Cleveland los últimos 6 años y pertenecía a la comunidad de Jabad. El estaba encargado de las 4 cocinas de la comunidad local.

«Toda la familia de Menorah Park está conmocionada por la terrible pérdida». Dijo el rabino Howard Kutner, director de la comunidad local. «Es una tragedia para la comunidad y para Menorah Park en particular, y por supuesto para su familia. El Rabino Bialo fue una gran persona y nuestro supervisor de kashrut principal», concluyó Kutner.

Bialo creció en la localidad de Beachwood, se graduó en la Academia Hebrea de Cleveland en Cleveland Heights y recibió su título en California.

Hasta el momento, nadie fue arrestado y no se publicó la identidad del supuesto criminal. Los primeros pasos de la investigación no indican el motivo del crimen y la policía no descarta ninguna posibilidad por el momento.