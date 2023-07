Jefe de ONU dice que Israel «obviamente» usó fuerza excesiva en Yenín

Itongadol.-El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, afirmó el jueves que Israel hizo un uso excesivo de la fuerza en la operación antiterrorista llevada a cabo en Yenín a principios de semana y culpó a Israel de la violencia en la ciudad cisjordana.

Durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Guterres dijo que le habían «perturbado profundamente» las noticias sobre la operación de Yenín y «condena enérgicamente todos los actos de violencia contra civiles».

Preguntado sobre si su condena se aplicaba a ambas partes del conflicto, Guterres dijo: «Se aplica a todo uso excesivo de la fuerza y obviamente en esta situación hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes.»

«Los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes en un abarrotado campo de refugiados fueron los peores actos de violencia en Cisjordania en muchos años, con un impacto significativo en la población civil», dijo Guterres, culpando a Israel de las interrupciones de los servicios de agua y electricidad, y de impedir a la población el acceso a la atención médica, acusación que Israel negó.

«Pido una vez más a Israel que cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el deber de actuar con moderación y utilizar únicamente una fuerza proporcional», declaró Guterres. «El uso de ataques aéreos es incompatible con la realización de operaciones para hacer cumplir la ley».

«Comprendo la legítima preocupación de Israel por su seguridad, pero la escalada no es la respuesta», añadió. «Simplemente refuerza la radicalización y conduce a un ciclo cada vez más profundo de violencia y derramamiento de sangre».

La operación israelí de dos días se produjo en respuesta a una serie de mortíferos atentados terroristas, muchos de ellos procedentes de Yenín y sus alrededores, una zona que las fuerzas de seguridad israelíes consideran un foco de terrorismo. Las IDF declararon que las 12 víctimas mortales palestinas de la operación eran combatientes, y que la mayoría han sido reivindicadas por grupos terroristas. Algunas de las docenas de heridos eran no combatientes, según las IDF. Un soldado israelí resultó muerto.

El miércoles, la relatora especial de la ONU para los palestinos, Francesca Albanese, acusó a Israel de cometer posibles crímenes de guerra durante la operación de Yenín. Albanese tiene un historial de antisemitismo y retórica incendiaria contra el Estado judío, y atribuye toda la culpa del conflicto a Israel.

La declaración del jueves de Albanese, emitida junto con otros dos relatores de la ONU, afirmaba que no había justificación legal para la operación de Yenín. En la declaración no se menciona el terrorismo palestino, los grupos terroristas de Yenín, que las víctimas mortales fueran combatientes, ni que las IDF recuperaran grandes cantidades de armamento en edificios civiles de Yenín.

Preguntado el jueves por las acusaciones de crímenes de guerra de Albanese, Guterres evitó responder.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, tachó las declaraciones de Guterres de «vergonzosas, descabelladas y completamente alejadas de la realidad».

«Los hechos hablan por sí solos: En respuesta a una oleada de atentados terroristas dirigidos desde Yenín y en medio de una zona densamente poblada, Israel completó con éxito su misión: incautó cientos de artefactos explosivos, clausuró laboratorios de armas y neutralizó a 12 terroristas en tiroteos», declaró el Comité Judío Estadounidense.

El martes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció el ciclo de violencia en Israel y Cisjordania, después de que un terrorista palestino hiriera a siete personas en un atropello y apuñalamiento en Tel Aviv. Uno de los heridos era una mujer embarazada que perdió al feto a consecuencia de las heridas.

Turk dijo que la escala de la operación de Yenín, incluido el uso de repetidos ataques aéreos, junto con la destrucción de propiedades, planteaba serios problemas en relación con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Algunos de los métodos y armas utilizados «se asocian más generalmente con la conducción de hostilidades en conflictos armados, que con la aplicación de la ley», afirmó.

«El uso de ataques aéreos es incompatible con las normas aplicables a la realización de operaciones policiales. En un contexto de ocupación, las muertes resultantes de tales ataques aéreos también pueden equivaler a homicidios dolosos», afirmó.

Turk afirmó que las fuerzas israelíes en Cisjordania deben respetar las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza.

«Estas normas no cambian simplemente porque el objetivo de la operación se declare ‘antiterrorista'», afirmó. La declaración de Turk tampoco hizo ninguna otra mención a los grupos terroristas que operan desde la ciudad. Las fuerzas de IDF recuperaron grandes cantidades de armas, explosivos y otros equipos militares durante la operación, incluidos algunos almacenados en el interior de una mezquita.

Israel lleva mucho tiempo quejándose de que la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se centran de forma sesgada en Israel, y el Estado judío y Estados Unidos acusan a los organismos mundiales de parcialidad y, en algunos casos, de antisemitismo.

Altos funcionarios de derechos humanos de la ONU implicados en el conflicto palestino-israelí han realizado numerosas declaraciones antisemitas, y la Asamblea General condenó a Israel más que a todos los demás países juntos el año pasado.

La violencia en Cisjordania continuó el jueves, cuando un pistolero palestino mató a tiros a un soldado israelí cerca del asentamiento de Kedumim. El tirador fue abatido por las fuerzas de seguridad poco después del ataque.

Las tensiones entre israelíes y palestinos han sido elevadas en Cisjordania durante el último año y medio, con incursiones militares casi diarias, en medio de una serie de mortíferos atentados terroristas palestinos.

Desde principios de año, los atentados palestinos en Israel y Cisjordania han causado 25 muertos, incluido el tiroteo del jueves.

Según un recuento de The Times of Israel, 148 palestinos de Cisjordania han muerto durante ese tiempo, la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras perpetraban atentados, pero algunos eran civiles no implicados y otros murieron en circunstancias poco claras.