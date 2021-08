ISRAEL. SECTOR ULTRAORTODOXO SE REBELA CONTRA REFORMAS AL SISTEMA DE CONVERSIÓN ESTATAL

Itongadol.- Los principales rabinos, el Consejo del Gran Rabinato y docenas de otros rabinos de alto rango de todo el país declararon una rebelión contra las reformas al sistema de conversión estatal y la supervisión kashrut en el país.

Los rabinos reunidos, incluidas figuras de alto rango haredi (ultraortodoxos) y rabinos de alto rango del ala conservadora del sector religioso-sionista, declararon que no reconocerían las conversiones realizadas fuera de la autoridad estatal de conversión y que instruirían a sus seguidores para que no confiaran autoridades kashrut establecidas bajo las disposiciones de las reformas gubernamentales propuestas al sistema de supervisión kashrut.

Entre los rabinos presentes se encontraban el gran rabino Yitzhak Yosef, el gran rabino David Lau, el principal líder religioso-sionista, el rabino Yaakov Ariel, el principal rabino de Safed y el principal líder del ala conservadora de la comunidad religiosa-sionista, el rabino Shmuel Eliyahu, y muchos otros.

El ministro de Servicios Religiosos, Matan Kahana, ha introducido un programa para reformar la provisión de supervisión kashrut en el país, que aboliría el monopolio del Rabinato Principal sobre el sistema, permitiría que las autoridades de supervisión kashrut independientes brinden servicios de supervisión y licenciamiento kashrut en lugar de rabinatos locales, pero establecería el Gran Rabinato como regulador del nuevo sistema.

Kahana también planea introducir una legislación que permita a los principales rabinos municipales, con las calificaciones otorgadas por el Gran Rabinato, establecer sus propios tribunales de conversión, como fue el caso en el pasado.

El Gran Rabinato ha denunciado las reformas y prometió combatirlas, y la conferencia que celebró el martes constituyó el siguiente paso en esta batalla, ya que los rabinos que se reunieron allí esencialmente prometieron un levantamiento rabínico contra las propuestas del gobierno.

“Rechazamos totalmente la peligrosa iniciativa del Ministerio de Servicios Religiosos cuyo programa provocará la abolición de kashrut en el Estado de Israel, la apertura de un bazar de organizaciones con intereses comerciales que darán licencias de kashrut … cuyo resultado será la destrucción de kashrut ”, declararon los rabinos en una declaración formal después de la conferencia. “Los rabinos de Israel declaran que instruiremos a los que nos siguen que no confíen en el kashrut que se da de acuerdo con este programa, lo que hará que las masas se equivoquen”.

Los rabinos también condenaron las propuestas al sistema de conversión, diciendo que las conversiones “no se pueden hacer debido a intereses civiles, sociales o culturales” y que “cualquiera que vea la conversión masiva de no judíos como una misión ‘nacional’ o ‘redentora’”. y cuyo objetivo es evitar los matrimonios mixtos mediante conversiones que no se realicen de acuerdo con la ley judía, logrará el objetivo opuesto y atraerá a los no judíos al pueblo judío con el pretexto de la conversión “.

Las conversiones realizadas fuera del Gran Rabinato, agregaron, no serán reconocidas por los rabinos israelíes.

El objetivo de los rabinos religiosos-sionistas moderados y los grupos que han presionado para permitir que los principales rabinos municipales realicen conversiones además de la autoridad estatal central está diseñado principalmente para promover la conversión, con el consentimiento de los padres, de menores (de acuerdo con la ley judía, las niñas menores de 12 años y niños menores de 13) de la comunidad de inmigrantes de la ex Unión Soviética.

La conversión de menores es un proceso mucho más simple en la ley judía que los adultos, y los rabinos religiosos-sionistas moderados desean facilitar su conversión para evitar futuros matrimonios mixtos en el estado judío.