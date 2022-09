Israel se prepara para ola de aliá de Rusia por el anuncio de reclutamiento para la guerra

Itongadol.- Israel ha iniciado los preparativos ante un posible aumento del número de inmigrantes procedentes de Rusia tras el anuncio del Presidente Vladimir Putin de una movilización militar parcial.

El Primer Ministro, Yair Lapid, habló con el funcionario de El Al, Shlomi Am Shalom, poco antes de despegar hacia Nueva York el miércoles, para asegurarse de que los vuelos directos de Rusia a Moscú no sólo no disminuyan, sino que quizás incluso aumenten.

Según los funcionarios, el número total de reservistas reclutados en la movilización parcial es de 300.000. Al contrario de lo que ocurre en algunos países, en Rusia cualquier persona sana mayor de 27 años, incluso los que no hayan servido en el ejército, puede ser movilizada. La guerra en Ucrania lleva casi siete meses y se dice que los militares rusos están perdiendo terreno en el campo de batalla.

En 2021, llegaron a Israel más de 23.000 inmigrantes procedentes de Rusia, alrededor del 47% de todos los nuevos olim, un aumento significativo respecto al año anterior. Este año, la guerra en Ucrania, así como la disputa sobre las actividades de la Agencia Judía, que promueve la aliá a Israel, también podrían contribuir a las consideraciones.

Israel es uno de los únicos países que sigue operando con vuelos directos desde y hacia la sancionada Rusia, y por ello ya ha aumentado el número de vuelos al país. A menudo, los viajeros utilizan Israel como escala para llegar desde Rusia a otros países. Sin embargo, incluso con el aumento, los billetes no siempre son fáciles de conseguir.

El Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alon Ushpiz, dijo que las autoridades ya han comenzado los preparativos.

«El Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, nos ha dado instrucciones para aceptar nuevos inmigrantes de Rusia. Esto requiere evaluaciones a muchos niveles, desde los vuelos hasta los visados de entrada y la recepción en el país. Trabajamos en plena cooperación con los ministerios del gobierno, nuestra gente en la embajada rusa y, por supuesto, la compañía El Al que vuela a Rusia», dijo.