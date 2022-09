TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Disparos contra un asentamiento de Cisjordania y un puesto de las FDI cerca de Nablus; no hay heridos.

The Jerusalem Post: Medvedev: Las armas nucleares estratégicas pueden usarse para defender el territorio ucraniano anexado.

Arutz Sheva: Embajador de Israel ante la ONU: «Solo una amenaza militar creíble impedirá que Irán se vuelva nuclear»

Haaretz: Yair Lapid está apostando las elecciones israelíes a una gran idea.

YNET: Políticos israelíes alborotados por el discurso Lapid 2-state previsto.

Maariv: La versión del palestino que irrumpió en el puesto de control en Israel: «Se confundió, no pretendía hacer daño a nadie»

Israel Hayom: Lapid enfrenta una reacción violenta por el plan informado para respaldar la solución de dos estados en el discurso de la ONU.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!