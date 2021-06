Israel publica nuevas imágenes de Ilan Ramon discutiendo la Operación Opera

AJN/Itongadol.- Cuarenta años después de la Operación Ópera, el ataque aéreo israelí que destruyó el reactor nuclear de Saddam Hussein en Osirak, se han publicado nuevas imágenes del fallecido Ilan Ramon, uno de los pilotos que participó en el histórico ataque.

En el raro video de Ramón que fue publicado por los Archivos de las FDI en el Ministerio de Defensa, el ex piloto de combate y astronauta discutió la conexión entre el ataque, su madre que sobrevivió a la Shoá y su misión al espacio.

Las imágenes fueron filmadas cuando Ramon regresó a Israel durante una visita desde los Estados Unidos, donde estaba entrenando para el Vuelo del Transbordador Espacial Columbia de 2003. Ramón murió junto con toda la tripulación durante el reingreso.

Ramon estaba participando en una reunión de veteranos de alto rango de la Fuerza Aérea de Israel para conmemorar el 20° aniversario del ataque en la casa de Yiftach Spector y también asistieron Amos Yadlin, Dobbi Yoffe y sus familias.

En su conmovedor discurso, que duró varios minutos, Ramón habló sobre los sentimientos que tenía antes del ataque, el miedo a no regresar y la conexión entre la operación, su madre, una sobreviviente de la Shoá, y los preparativos para un vuelo espacial para el que se entrenó durante este período.

“Quiero relacionar esto con lo que hago hoy: mi madre es una sobreviviente de Auschwitz que escapó con la camisa en la espalda”, dijo. “Unos días después de que me fui [de la operación], supe que había una posibilidad de que no regresara. En ese momento vivía en Ramat Chen [un barrio de Ramat Gan]. La gente gritaba y maldecía en la calle y yo pensaba: ‘¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para que la gente pueda gritarme y maldecirme? ¿Qué les hice? Entonces recordé mis orígenes y mi historia, y la del pueblo judío, y pensé: ‘No hay forma de que deje que eso vuelva a suceder, no importa lo que me pase’. Eso es lo que me ayudó a cumplir esa misión».

Ramón le dijo a la gente que una discusión con un grupo de sobrevivientes de la Shoá le hizo darse cuenta de que “somos solo una parte de una historia más grande. Incluso como israelíes, somos solo una parte del pueblo judío».

Preguntó a un grupo de sobrevivientes de la Shoá qué pensaban que debería llevarse al espacio cuando se fuera. Uno de ellos le dio una carta:

“Aquí está mi humilde sugerencia para ti, Ilan, de qué llevar al espacio: lleva la muñeca sucia de mi hija de 7 años que trajo a Auschwitz, que ahora está rociada con sus propias cenizas. Ya que estarás cerca de los cielos, ábrelos y deja que se disculpen por no responder a nuestras oraciones. Todavía pregunto por qué», decía la carta.

Eso, continuó Ramón, es “lo que me preparó, en cierto sentido, para el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Estamos tan atrincherados en nuestra propia burbuja aquí en Israel que nos olvidamos de todas las demás cosas. Siento que tuve el privilegio de ser parte de una misión que me conectó con toda la nación judía».

Documentos y fotos nunca antes vistos de la operación, incluidas instrucciones escritas del entonces jefe de Estado Mayor, teniente general Rafael Eitan, así como los diagramas del reactor del archivo de inteligencia de la operación también fueron difundidos el martes.

El ataque al corazón del programa nuclear de Saddam Hussein en Osirak, en las afueras de Bagdad, en 1981 fue, y sigue siendo, uno de los ataques más atrevidos de Israel. La redada se llamó inicialmente «Colina de las Municiones», pero luego se cambió a «Operación Ópera» después de que el primer ministro Menachem Begin descubrió que el líder de la oposición, Shimon Peres, se había enterado.

Se seleccionaron ocho pilotos de la IAF para la misión, Ze’ev Raz, Amos Yadlin, Dobbi Yaffe, Hagai Katz, Amir Nachumi, Iftach Spector, Relik Shafir y Ramon.

Era la primera misión operativa de Ramon y se le había encomendado la tarea de preparar los mapas y examinar si los aviones podían hacer el viaje de regreso. Y, como joven oficial de navegación soltero, su avión fue el último.

Los pilotos volaron F-16 que solo recientemente habían aprendido a volar y alcanzaron la capacidad operativa solo unos meses antes. La flota marcó el comienzo de una era completamente nueva para la Fuerza Aérea de Israel, y una que continúa hasta el día de hoy, la capacidad de llevar a cabo ataques preventivos contra enemigos lejos de las fronteras de Israel.

Todos los pilotos israelíes aterrizaron a salvo en sus bases.