Israel no discutirá sobre el Monte del Templo con Jordania después de la incitación

AJN/Itongadol.- Israel no mantendrá en las próximas semanas conversaciones con Jordania sobre el statu quo en el Monte del Templo a la luz de la incitación de Amman contra Israel, dijo el jueves un alto funcionario diplomático israelí.

El funcionario se refirió a los elogios del primer ministro jordano, Bisher al-Khasawneh, a los palestinos que atacaron físicamente a israelíes en medio de los disturbios en el Monte del Templo, y habló después de que Jordania presentara un documento a Estados Unidos en el que pedía a Israel que renunciara al control del lugar sagrado.

Aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunieron con el rey jordano Abdullah II antes del mes musulmán del Ramadán para tratar de reducir las tensiones, Israel considera que Jordania ha obstruido el objetivo de traer la calma a Jerusalem en las últimas semanas, especialmente a la luz de los comentarios de Khasawneh en medio de los disturbios palestinos cuando coincidieron Pesaj y el Ramadán.

Por ello, Israel no planea sostener discusiones sobre el Monte del Templo con Jordania, dijo la alta fuente diplomática, hasta que finalice una serie de fechas potenciales para que los grupos terroristas palestinos inciten a la violencia en las próximas semanas: el último viernes de Ramadán, esta semana; el Día de la Independencia, el 5 de mayo; el Día de la Nakba, el 15 de mayo; y el Día de Jerusalem, el 29 de mayo.

“No estamos hablando de otra cosa que no sea de superar este momento en silencio y en paz”, dijo la fuente, y agregó que Washington no transmitió demandas de Amman a Jerusalem y está tratando de reducir la tensión sobre el Monte del Templo.

Jordania dijo a Estados Unidos que exige que Israel respete el “statu quo histórico” en el Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo, sobre el cual se construyó la Mezquita al-Aqsa.

Entre las demandas de Jordania estaba que Israel pusiera fin a las restricciones sobre el número de miembros del personal del Wakf Islámico de Jerusalem y que pusiera al Wakf a cargo de todas las visitas de los no musulmanes.

Las visitas al Monte del Templo se han vuelto más populares entre los judíos en los últimos años, con un récord de 4.625 judíos que ascendieron al lugar sagrado durante Pesaj.

Lapid y la Oficina del Primer Ministro han dicho que no existe una política israelí que les permita a los judíos orar en el Monte del Templo, pero no es posible impedir que todos los judíos adoren en silencio. El ministro de Relaciones Exteriores también expresó su malestar la semana pasada por negarles a los judíos la libertad de culto, aunque dijo que el statu quo no cambiaría.

Amman se ha mostrado en desacuerdo con el uso del término “libertad de culto”.

Por un acuerdo de larga data, la familia real de Jordania es el custodio de al-Aqsa y ejerce ese papel principalmente a través del Wakf. Cuando Israel y Jordania firmaron la paz en 1994, Israel se comprometió a “respetar el papel especial presente del Reino Hachemita de Jordania en los santuarios sagrados musulmanes en Jerusalem”.

Cuando Jordania ocupó la Ciudad Vieja de Jerusalem, de 1949 a 1967, no permitió el acceso de los judíos al Monte del Templo o al Muro Occidental, a pesar del compromiso formal de que lo haría.