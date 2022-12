Israel: Ministro revela al aire información sensible sobre la Policía

AJN/Itongadol.- El ministro de Seguridad Pública, Omer Bar Lev, fue objeto de una ola de reacciones violentas el miércoles después de revelar información confidencial sobre las políticas de la Policía de Israel en vivo durante una transmisión desde un comité de la Knesset.

Bar Lev estaba hablando en una discusión especial relacionada con la «Ley Ben-Gvir», un proyecto de ley que pasó una votación preliminar el martes por la noche que le daría a Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional entrante (anteriormente titulado ministro de Seguridad Pública), poderes adicionales relacionados con la Policía de Israel y sus operaciones.

Bar Lev detalló los procedimientos para abrir fuego, barricadas y armas policiales en el Día de Jerusalem y en el Monte del Templo en particular. Durante la discusión, los representantes policiales intentaron detener al ministro alegando que la información es sensible y no debe ser publicada.

No obstante, Bar Lev continuó leyendo citas de un resumen de una reunión con funcionarios de seguridad que trató sobre la preparación de la Policía para el Día de Jerusalem y la Marcha de la Bandera. La reunión se había celebrado el primer día de Bar Lev en su cargo ministerial.

“El ministro instruye a no usar granadas de aturdimiento en el Monte del Templo sin la orden directa del comandante del distrito”, dijo Bar Lev, entre otras cosas.

Fue entonces cuando, durante la discusión del comité, los representantes de la Policía intentaron intervenir, pero Bar Lev continuó y detalló las recomendaciones de política del Shin Bet con respecto a los controles de carretera.

El fiscal general de la Policía de Israel, Elazar Kahane, dijo que “no cree que la discusión valga revelar esta información” y que “está preocupado por eso”.

“Entonces, preocupate”, le respondió Bar Lev.

Los miembros de la coalición entrante ganaron votaciones preliminares sobre cuatro proyectos de ley, algunos de ellos muy polémicos, establecidos como condiciones políticas previas para finalizar el gobierno que lidera el Likud de Benjamín Netanyahu.

Exigidos por sus socios ortodoxos y de derecha, tres de los proyectos de ley aumentarán los roles y poderes, incluida la expansión de la autoridad del jefe del partido Otzma Yehudit, Ben Gvir, sobre la fuerza policial.

Otros proyectos despejan el camino para que un líder que cumple una sentencia judicial en suspenso, Aryeh Deri del partido Shas, dirija tres ministerios, y permiten que un miembro del Sionismo Religioso, probablemente Bezalel Smotrich, se convierta en ministro independiente en el Ministerio de Defensa con el control de la construcción en la Margen Occidental.

El cuarto proyecto dificultará que los parlamentarios se separen de sus facciones sin una sanción.

Superando el primero de varios obstáculos legislativos ocho días antes de la expiración del mandato de Netanyahu para formar gobierno el 21 de diciembre, la coalición entrante se apresura a concluir la votación a principios de la próxima semana. Elegir a Yariv Levin como presidente de la Knesset el martes temprano fue fundamental para darle a la coalición entrante el control sobre la agenda de votación.

El partido Likud de Netanyahu eligió a uno de sus miembros como presidente temporal del Parlamento de Israel, una decisión inusual apoyada por una mayoría de 64 miembros.

La semana pasada, Netanyahu pidió al presidente de Israel, Isaac Herzog, una prórroga de dos semanas tras expirar su mandato. El Presidente concedió al primer ministro designado otros 10 días.

La coalición de Netanyahu obtuvo una mayoría convincente, en gran parte gracias a la creciente popularidad de los Sionistas Religiosos, una lista formada por tres partidos de derecha liderados por Smotrich y Ben-Gvir.