Israel. Manifestantes contra la reforma judicial bloquean carreteras y aeropuerto el ‘día de la resistencia’

Itongadol.- Los manifestantes israelíes intensificaron el jueves su oposición a una polémica propuesta del gobierno para reformar el poder judicial, con planes para bloquear el camino del primer ministro Benjamin Netanyahu al aeropuerto antes de un viaje oficial al extranjero y mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos estaba de visita.

En Tel Aviv, miles de personas marchaban a lo largo de un céntrico bulevar, ondeando banderas y coreando eslóganes contrarios a la reforma y a Netanyahu, como «ha llegado la hora de derrocar al déspota». Los manifestantes bloquearon una importante intersección y la policía desvió el tráfico por rutas alternativas.

Centenares de reservistas de las IDF se concentraron en Jerusalem ante la sede del grupo de reflexión conservador Kohelet Policy Forum, al que se atribuye la autoría intelectual del plan. Los manifestantes portaban una pancarta que rezaba «Foro Kohelet destroza Israel».

La policía ha detenido a cinco manifestantes, algunos de los cuales son oficiales superiores retirados de las IDF, lo que ha llevado a los organizadores a trasladar la protesta a la explanada de la comisaría de policía cercana en señal de solidaridad.

Los manifestantes también bloquearon la autopista 4 a las afueras de la ciudad central de Ra’anana, provocando una congestión masiva del tráfico que se prolongó mucho después de que los manifestantes fueran desalojados por la policía. Cientos de personas continuaron ondeando banderas israelíes al borde de la carretera.

En el norte de Israel, decenas de veleros, kayaks y otras embarcaciones pequeñas bloquearon la entrada al puerto de Haifa como parte de la protesta para impedir que los buques mercantes entraran o salieran del entrepôt más activo de Israel.

Mientras tanto, el Primer Ministro Netanyahu viajará el jueves a Roma con su esposa Sarah. El primer ministro se dirigirá al aeropuerto en helicóptero, mientras los manifestantes planeaban causar grandes trastornos en los alrededores del aeropuerto Ben Gurion.

El líder de la oposición, Yair Lapid, pidió a los manifestantes que «se abstuvieran de la violencia y respetaran la ley», pero añadió que le extrañaba el momento elegido para el viaje de Netanyahu a Italia.

«Las protestas son de la máxima importancia. Yo no asistiré, ya que no se trata de una protesta política», dijo. «Es una oportunidad para inculcar nuestra Constitución, en la que la Declaración de Independencia será la primera disposición. Si se aprueba la reforma judicial, no habrá más elecciones en Israel».

Mientras tanto, también parecía que Netanyahu sería recibido con protestas a su llegada a la capital italiana, ya que un post en Internet llamaba a manifestarse contra la visita del líder israelí en la Piazza Santi Apostoli de la ciudad, tachándolo de «persona non grata».

El mensaje decía además «ya tenemos algunos fascistas en Italia».