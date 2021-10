Israel: La Knesset recuerda al ministro asesinado por los terroristas

Itongadol.- Una sesión especial conmemora los 20 años del asesinato de Rehavam Ze’evi. Netanyahu dijo que Ze’evi estaría furioso con el actual gobierno.

El miércoles se celebró una sesión especial en la Knesset, el parlamento israelí, en memoria de Rehavam «Gandhi» Ze’evi, ex ministro de Turismo de Israel que fue asesinado por un terrorista palestino hace 20 años.

El Primer Ministro Naftali Bennett dijo: «Gandhi dedicó su vida a fortalecer el vínculo entre el pueblo de Israel y la Tierra de Israel. Gandhi no tenía miedo de luchar por sus puntos de vista, incluso si lo llevaban fuera del consenso».

«Gandhi fue un soldado de la Tierra de Israel hasta su último día: un soldado obstinado, firme e inflexible», añadió Bennett, «siguió luchando por sus opiniones, sus creencias, su preocupación por la Tierra de Israel y su futuro».

El líder de la oposición y ex primer ministro Netanyahu, rindió homenaje a Rahavam Ze’evi y también atacó al gobierno: «Desgraciadamente, el actual gobierno no lucha contra el terrorismo. Encarna una debilidad abismal en este y otros ámbitos, por lo que no respondió a los disparos de cohetes sobre Kiryat Shmona y a los disparos de ametralladora sobre Sderot. Gandhi habría criticado sus fracasos en la lucha contra el coronavirus y su aceptación del acuerdo nuclear con Irán».

»Gandhi no aceptaría un gobierno encabezado por alguien que apenas cruzó el umbral electoral y que depende del Movimiento Islámico. No se reconciliaría con un gobierno que está 180 grados a la izquierda. Su voz es silenciosa, pero su grito aún puede oírse hoy’’.

El presidente de la Knesset, Miki Levy, dijo al comienzo de la sesión: «El asesinato del ministro Ze’evi había sido planeado y organizado durante mucho tiempo. Le siguieron y reunieron información sobre su itinerario. La decisión a sangre fría de asesinar a un ministro en Israel fue y sigue siendo un cruce de todas las líneas rojas. Fue un ataque criminal contra el Estado de Israel, sus símbolos y una violación insoportable de su soberanía y gobierno».

«A nivel personal, recuerdo esa terrible mañana como comandante del distrito de Jerusalem. Llegué rápidamente al Hotel Hyatt, que está a pocos minutos del Estado Mayor de la Policía de Israel, y cuando llegué al lugar de los hechos, me horrorizó comprobar que un ministro israelí había sido asesinado. Fue un día traumático y terrible en mi trabajo. Entonces organicé las fuerzas de persecución junto con el Shabak (el servicio de inteligencia israelí) para atrapar a los humildes terroristas’’.