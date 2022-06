Israel. Knesset aprueba ley que define el derecho a la independencia de las personas con discapacidad

Itongadol.- Una nueva ley aprobada en la Knesset dará a las personas con discapacidad más independencia y libertad para tomar sus propias decisiones.

La ley, que fue aprobada por 42 votos sin oposición, hará que las personas con discapacidades se trasladen de los albergues y dormitorios organizados en los que viven actualmente a apartamentos independientes dentro de una comunidad.

Para ayudarlos a aclimatarse y vivir una vida independiente, las personas que viven en las comunidades recibirán presupuestos personales para comprar los servicios que necesitan de acuerdo con sus preferencias, un sistema de apoyo que incluye capacitación en habilidades para la vida, personal de mantenimiento para ayudarlos a mantener sus apartamentos, y terapia tanto en un ambiente individual como grupal.

La ley es la primera de su tipo que define estos derechos de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual Israel es parte. Entre otros artículos, la convención establece que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos de vida y el derecho a administrar sus propias finanzas.

“Hoy, estoy emocionado de una manera que no había estado en mucho tiempo”, dijo el ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales, Meir Cohen. “Mantuvimos nuestra principal promesa a las personas con discapacidades y sus familias, y aprobamos una ley que cambiará drásticamente la vida de miles de personas”.

El canciller Yair Lapid dijo: “Esta no es una ley normal para mí. A cualquiera que me diga: ‘Estás luchando por esta ley por tu hija’, la respuesta es: ‘Sí, ciertamente’. Cuando la gente me pregunta cuál fue mi decisión más importante en política, inmediatamente digo suministrar medicamentos gratuitos para los sobrevivientes del Holocausto, para mi padre. Hoy también digo esta ley, por Yaeli”.

Yaeli es autista, algo de lo que su padre ha hablado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera política.

La Organización Bizchut para Personas con Discapacidades dijo que “está orgullosa de haber participado, junto con muchos otros, en uno de los procesos legislativos más significativos e innovadores en Israel en los últimos años”.

“Este movimiento histórico demuestra una vez más cuán significativas son las voces de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones civiles en los procesos de legislación y toma de decisiones. Gracias a esta cooperación, la ley ancla los derechos esenciales de las personas con discapacidad a una vida autónoma e independiente en una comunidad”.