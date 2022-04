Israel. Hijo de Bennett recibe carta de amenaza de muerte y bala por correo

Itongadol.- La familia del primer ministro Naftali Bennett ha recibido por correo una amenaza de muerte y una bala por segunda vez esta semana, según informó el jueves la policía. Esta vez la carta iba dirigida al hijo adolescente del primer ministro, mientras que el primer paquete iba dirigido a la esposa de Bennett.

La policía y el Shin Bet han dicho que están investigando ambos incidentes. Han puesto una orden de silencio sobre las investigaciones y han dado pocos detalles.

La carta enviada a la familia Bennett el martes incluía amenazas dirigidas a la esposa del primer ministro, Gilat, y a su hijo de 17 años, Yoni.

En vista de las amenazas, la policía y el Shin Bet han aumentado el nivel de alerta en la unidad de protección responsable de la seguridad del primer ministro y su familia, y han designado una fuerza especial para investigar el caso.

Tras la carta del martes, Bennett hizo una declaración en respuesta a la amenaza de muerte. «Los conflictos políticos, por muy profundos que sean, no deben llegar a la violencia, la intimidación y las amenazas de muerte. Tenemos que hacer todo lo posible, como líderes y como civiles cuyo futuro está en este país, para que estos sucesos simplemente no ocurran. Está en nosotros apagar las llamas de la conversación política».

Eso hizo que su hijo mayor, Yoni, escribiera en Instagram lo molesto que había sido el episodio.

«Es simplemente triste ver que la gente real escribe cosas tan horribles», dijo. «Pensar que vive y respira como yo pero que tiene un cerebro creado por el diablo es una locura.

«Cosas como esta ocurren por la incitación y el lavado de cerebro de personas (ni siquiera quiero llamarlas personas) que tienen una plataforma y pueden influir, y merecen sentarse en la cárcel después de todo esto», añadió.

«Ojalá pudiéramos retroceder 50 años en el tiempo, una época en la que la gente se respetaba, no estaba de acuerdo pero no incitaba al asesinato. Sé que comentar y publicar sobre esto no vale mucho».