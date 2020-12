Israel. Gantz dice que se necesita un milagro para evitar las elecciones anticipadas

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro suplente y ministro de Defensa de Israel Benny Gantz, líder del partido de la coalición gobernante Azul y Blanco, y el ministro de Finanzas Israel Katz, uno de los hombres importantes del partido Likud muy cercano al primer ministro Benjamín Netanyahu, se reunirán en la oficina del primero de ellos en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv el domingo por la noche, en lo que será un último esfuerzo por resolver la disputa entre los partidos y evitar unas nuevas elecciones.

Los dos líderes están listos para discutir el presupuesto estatal de 2020, que legalmente debe ser aprobado antes del 23 de diciembre, y el presupuesto estatal de 2021, que Gantz ha insistido en aprobar antes del 31 de diciembre. En caso de no acordar, Israel irá rumbo a sus cuartos comicios nacionales en menos de un año y medio, tras las dificultades para formar un gobierno de coalición por parte de todos los sectores políticos de Israel.

«Otra semana ha pasado y el país todavía no tiene un presupuesto para 2021», lamentó Gantz en la reunión de gabinete del domingo. «Tal vez podamos esperar un milagro de Jánuca», ironizó, en referencia a la festividad judía que iniciará la semana entrante y que conmemora precisamente un acto milagroso durante la resistencia judía ante la invasión romana.

El Comité de la Cámara de Representantes de la Knesset se reunirá a las 10:30 de la mañana del lunes para debatir el proyecto de ley de dispersión de la Knesset (Parlamento) que fue aprobado en una lectura preliminar en el pleno del miércoles. Se espera que el Likud y Azul y Blanco confronten en la reunión sobre qué comité legislará el proyecto de ley.

Sin embargo, a pesar de la primera aprobación, no se espera que el proyecto se convierta en ley esta semana o la próxima.

Radio KAN informó que los legisladores Azul y Blanco aconsejaron a Gantz que esperara hasta justo antes de la fecha límite del 23 de diciembre para minimizar la culpa de su partido por la elección anticipada y dejar claro que fue el gobierno, en particular el primer ministro Netanyahu, quien forzó la situación.

El Ministerio de Finanzas publicó un informe el domingo estimando que el déficit nacional del gobierno para el 2020 hasta ahora es de 136.4 billones de NIS (40.000 millones de dólares). El déficit acumulado de 2020, calculado hasta noviembre, asciende a casi 29 mil millones de dólares más que el déficit nacional de 2019, que se estimó en 11 mil millones de dólares.

Siguiendo con la interna, un proyecto de ley destinado a recortar los salarios de todos los empleados del sector público, desde el presidente hacia abajo, no se incluyó en la agenda del gobierno para el domingo y ya no podrá pasar a ser ley antes de que la Knesset se disuelva. La oposición no aceptó la explicación de que el proyecto de ley fue eliminado de la agenda porque los ministros querían reescribirlo para incluir aún más altos funcionarios del gobierno que ganan más que los legisladores.