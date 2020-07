Israel. Fuertes denuncias de violencia policial durante las manifestaciones contra el primer ministro en Jerusalem

Itongadol/Agencia AJN.- Las fotos de un policía hundiendo su rodilla en el cuello de un manifestante durante las protestas contra el primer ministro en Jerusalem en la noche del martes han provocado la indignación de los activistas y de los medios de comunicación, evocando las acciones del policía estadounidense que mató a George Floyd mediante la misma técnica, lo que dio lugar a protestas masivas en todo el país.

Varios oficiales fueron filmados golpeando a un manifestante contra el suelo durante los acontecimientos, y uno de ellos le clavó la rodilla en la cara y el cuello a un activista. El hombre, Or Yerushalmi, de 28 años, dijo al medio israelí Haaretz que fue atacado después de que intentara impedir que un policía golpeara a una mujer de mediana edad que protestaba a su lado.

«Traté de detenerlo y sostener su mano, pero él y otro oficial me tiraron al suelo. Entonces, dos o tres policías – no sé cuántos con seguridad – me agarraron. Uno me sujetó y el otro me puso el pie en el cuello. Duró unos segundos y me dolió, pero no me asfixié», dijo. «Si hubiera usado un poco más de fuerza, no habría podido respirar».

En la mañana del miércoles, la policía israelí golpeó a periodistas internacionales y utilizó cañones de agua para embestir a los manifestantes pacíficos cerca de la residencia oficial de Benjamín Netanyahu, en la última ronda de manifestaciones que exigían la renuncia del primer ministro israelí.

Después de medianoche, cuando la policía intentó dispersar a los activistas, los agentes golpearon al menos a dos periodistas, entre ellos Guilhem Delteil, de Radio France International, que fue empujado a la calle desde la acera.

I get kicked and stepped on, @GuilhemDelteil gets shoved by cops. cc @MickyRosenfeld pic.twitter.com/J6BUz4chG3 — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 21, 2020

La periodista israelí Noga Tarnopolsky informó que Delteil fue maltratado por la policía a pesar de que estaba entrevistando a los manifestantes utilizando un micrófono profesional de color rojo brillante claramente marcado con el logotipo de su emisora de radio. Según la periodista, dijo a los oficiales en hebreo que era reportero, pero a pesar de eso fue pateado y arrojado al suelo por dos miembros de la policía.

Delteil presentó una denuncia ante la Asociación de la Prensa Extranjera, que representa a los periodistas extranjeros que trabajan en Israel.

El superintendente Micky Rosenfeld, portavoz de la policía, dijo que los medios de comunicación siempre se arriesgan si deciden cubrir las protestas. «Los periodistas estaban haciendo su trabajo, se mantenían alejados de los problemas, pero siempre hay un factor de riesgo para ellos -que son conscientes de ello- cuando se producen las protestas», dijo.

מה שקרה לי אתמול: אני עומד ברוגע ומחזיק שלט שכתוב עליו: ״צדק לאיאד 1988-2020״ קצין משטרה מביט על השלט, ניגש אליי בעצבים, אומר לי לעזוב את השלט ולבוא איתו לצד.אמרתי לו שיגיד לי למה אני צריך לבוא איתו. אמר לי לבוא, שאלתי למה והוא לא הסכים להגיד. >> pic.twitter.com/NFXOIXdpPe — Ariel Bernstein (@bernstein_ariel) July 22, 2020

La policía en una declaración desestimó las críticas al uso de la fuerza por parte del oficial, alegando que las imágenes presentaban «una imagen parcial de sólo unos pocos segundos… [que no incluyen] la grave violencia dirigida a los oficiales de policía que la precedieron».

«Durante una protesta que se convirtió en un violento disturbio y una alteración del orden público, un policía trató de detener a un manifestante cuando fue atacado y golpeado por varios manifestantes, incluyendo al presente en la filmación, quien golpeó con una barra de hierro al policía que resultó ser un asiento de bicicleta, e incluso trató de patearlo. Nos tomamos en serio la violencia dirigida a los agentes de policía y no permitiremos que nadie haga daño a los agentes de la Policía de Israel y de la Policía de Fronteras», añadía la declaración.

Sin embargo, la policía no negó que el oficial usó su rodilla para casi ahogar al manifestante, en una táctica que hace apenas un mes Rosenfeld afirmó que las fuerzas del orden israelíes no usan. «No hay ningún procedimiento que permita a un oficial del departamento de policía de Israel llevar a cabo un arresto colocando una rodilla en el cuello de un sospechoso», escribió el portavoz de la Policía el mes pasado en una aparente referencia a la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, un asesinato que desató protestas contra el racismo en los EE.UU., Israel y en todo el mundo.

Roi Yanovsky, reportero de la emisora israelí Kan News, filmó a la policía fronteriza y a miembros de una unidad policial de élite sacando a los manifestantes de la plaza en lo que llamó «un despliegue de fuerza excesivo». La policía dijo que se hicieron 38 detenciones por presunta alteración del orden público y por presunta violencia contra los agentes de policía.