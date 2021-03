Israel/Elecciones. Comité: Resultado final por la noche

AJN/Itongadol.- La directora del Comité Central de Elecciones de Israel, Orly Adas, dijo que espera que los resultados finales de la elección de Israel se anuncien el jueves por la noche, informó Kan News.

Tras el recuento de votos y haber llegado al 95.6%, el partido árabe Raam perdió un mandato y actualmente tiene cuatro. Por su parte, la facción izquierdista Meretz obtuvo una banca más y presenta seis.

Yamina, Israel Beteinu, Avoda, Tikva Jadasha y el Likud se fortalecieron levemente.

Actualmente el bloque de Netanyahu presenta 59 mandatos, la facción opositor está en 56. El Likud superó el millón de votantes, con el 24.6% de los votos.

Participaron del proceso democrático 4,420,677 israelíes, lo que representa el 67.2% del electorado, es decir, los ciudadanos que podían ejercer el derecho al sufragio.

El Likud obtuvo 30 mandatos, Iesh Atid (Hay Futuro) 18, Shas 9, Kajol Lavan (Azul y Blanco) 8, Ieadut HaTorá (Judaísmo de la Torá) 7, Yamina (Derecha) 7, Avodá (Laborismo) 7, Lista Compartida 6, Tivka Jadasha (Nueva Esperanza) 6, Israel Beiteinu (Israel Nuestro Hogar) 6, HaTzionut HaDatit (Sionismo Religioso) 6, Meretz 6 y Raam 4.

Fuentes cercanas al primer ministro de Israel Binyamin Netanyahu expresaron este miércoles que no descartan la cooperación parlamentaria con el partido árabe Raam. El noticiero de la televisión estatal consignó que desde el oficialismo temen que el bloque opositor incorpore a sus filas a Mansour Abbas para reemplazar al presidente de la Knesset, y que intentan evitar tal escenario.

El paso del puesto de presidente de la Knesset al bloque para reemplazar a Netanyahu amenazará el control del primer ministro sobre la Knesset y el aparato legislativo, y la legislación personal contra el primer ministro.

Desde el bloque opositor a Netanyahu comenzaron a trabajar para promulgar una ley que evite la posibilidad de formar gobierno a un acusado. Yair Lapid, presidente del partido Iesh Atid, y Avigdor Lieberman del Israel Beiteinu, lideran la movida y ya se contactaron con otros líderes opositores.

También están considerando reemplazar al presidente de la Knesset, en coordinación con ellos, pero aun no se dirigieron a Raam para solicitar su apoyo. Expresaron además que esperan que Neftali Bennet, del partido Iamina, pueda apoyar a candidatos para el puesto. «Esperamos que al tomar el control del Parlamento traiga desertores del Likud», indicaron.

En tanto, el presidente de Iesh Atid, Iair Lapid, se comunicó con varios dirigentes, aunque no mantuvo diálogo con Benny Gantz y se mantiene la tensión existente, señaló KAN.

No obstante, desde el ambiente político israelí no transmitieron optimismo respecto a la posibilidad de la formación de un gobierno si los resultados se mantienen tal como están. Incluso se habla de otra contienda electoral, que sería la quinta, ya que no hay gobierno que se forme.

Aun así, tanto Netanyahu como Lapid, así como los grandes dirigentes de los principales partidos, aseguraron que harán lo posible para evitar nuevas elecciones, que como se vio en la jornada del martes, registrando una baja participación, generaron un desgaste en la sociedad israelí.

El partido Yamina celebró una reunión en Ra’anana el miércoles por la tarde para discutir los resultados de las elecciones y los próximos pasos en el futuro.

El presidente del partido, Naftali Bennett, resumió la campaña e informó a los miembros de la facción que «Yamina esperará los resultados finales y actuará responsablemente para llevar al Estado de Israel a la estabilidad y funcionalidad».

El recuento de votos continúa, y ninguna de las partes está demostrando una actuación lo suficientemente fuerte como para formar una coalición de gobierno.

Según el escrutinio actual, el bloque de derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu tiene solo 59 escaños, dos menos de los 61 necesarios para formar una coalición. Esto incluso con la participación del partido Yamina.

Fuentes políticas afirmaron al diario israelí Arutz Sheva que Netanyahu está estudiando la posibilidad de entablar negociaciones con la Lista Árabe Unida (Ra’am), dirigida por Mansour Abbas, para asegurar su apoyo a la formación de un nuevo gobierno liderado por Netanyahu.

Otra posibilidad que está siendo examinada por Netanyahu es ejercer presión sobre los diputados de derecha del bloque anti-Netanyahu en los partidos Nueva Esperanza y Azul y Blanco para que se unan a la coalición para formar un gobierno de 61 diputados.

Se espera que el presidente de Nueva Esperanza, Gideon Sa’ar, se mantenga firme en su promesa de campaña de negarse a unirse a un gobierno liderado por Netanyahu, pero el Likud espera que pueda hacer ofertas tentadoras para obligar a los miembros del partido Zeev Elkin y Yifat Shasha Biton a dejar la oposición. Además, el Likud está buscando hacer una oferta a Pnina Tamano-Shata del partido Azul y Blanco.

Hace unos días, el canal de la Knesset (Parlamento) entrevistó al primer ministro Netanyahu y se comprometió a no cooperar con Mansour Abbas y el partido árabe: «Les prometo ahora que no formaré un gobierno con el apoyo de Mansour Abbas», dijo Netanyahu.