Israel: El Gobierno está dividido sobre quién debe presidir la Agencia Judía

Itongadol.- Los jefes de los partidos de la coalición de gobierno del primer ministro Naftali Bennett revelaron profundas diferencias sobre el próximo presidente de la Agencia Judía en sus reuniones en la Knesset el lunes.

La coalición se había unido previamente en torno a la candidatura del ministro de Servicios de Inteligencia, Elazar Stern (Yesh Atid). Pero después de que abandonara la carrera, los jefes de partido han tomado direcciones diferentes.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo con firmeza que la ex ministra de Asuntos de la Diáspora, Omer Yankelevich, «era, es y seguirá siendo la única candidata de Azul y Blanco (su partido)».

El ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, propuso una nueva candidata, Ruby Spiegel, que ha dirigido Israel Bonds en Bélgica.

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, declaró el sábado por la noche al Canal 13 que no había renunciado al puesto. Pero el líder laborista Merav Michaeli dijo el lunes que, aunque Shai es apto para dirigir la Agencia, no recibiría el puesto.

El primer ministro suplente y ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, propuso a la ex diputada de Yesh Atid, Ruth Calderón, el pasado miércoles. Lapid expresó el lunes su optimismo de que aún recibiría el respaldo del primer ministro Naftali Bennett.

Cuando se le dijo que a los asociados de Bennett no les gustó que Calderón dijera en un panel con el ex presidente de la Agencia, Avraham Burg, que ella pone pan -no matza- en su plato del Seder para recordar a los pobres, Lapid dijo que el clip fue sacado de contexto para perjudicarla.

Los otros candidatos son la alcalde de Jerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, y los ex diputados Danny Danon, Michael Oren y Michal Cotler-Wunsh.

Fuente: The Jerusalem Post.