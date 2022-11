Israel: El gobierno de Lapid celebró su última reunión

Prime Minister Yair Lapid leads a cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem on July 31, 2022. Photo by Marc Israel Sellem/POOL ***POOL PICTURE, EDITORIAL USE ONLY/NO SALES, PLEASE CREDIT THE PHOTOGRAPHER AS WRITTEN - MARC ISRAEL SELLEM/POOL*** *** Local Caption *** ישיבת ממשלה ראש הממשלה יעיר לפיד פגישה קבינט