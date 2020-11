Israel da la bienvenida a Sa’ar 6, su nuevo buque de guerra para prevenir ataques de misiles

Itongadol/Agencia AJN.- La Marina israelí recibirá la semana próxima la primera de las cuatro nuevas corbetas Sa’ar de fabricación alemana de clase 6. Se trata de un buque repleto de sensores, armas y sistemas defensivos para ayudar al ejército en su tarea de proteger las plataformas de gas natural y las rutas comerciales de Israel.

Cuando Israel explotó las reservas de gas natural situadas en sus aguas territoriales hace poco más de una década, el Gobierno las designó oficialmente como un activo nacional estratégico y encargó a la marina que las defendiera. Esto no fue una tarea fácil para la marina, que hasta entonces se ocupaba principalmente de proteger la costa de Israel.

Se espera que la llegada del Sa’ar-6, prevista para el miércoles, aumente significativamente la capacidad de Israel para proteger las dos plataformas de gas operativas del país de misiles y otros tipos de ataques. Cada barco de casi 2.000 toneladas está equipado con dos lanzadores interceptores de la Cúpula de Hierro -conocida como la Cúpula Naval- para interceptar misiles balísticos y una batería Barak-8 para derribar misiles de crucero.

PRESENTAMOS ¡El Sa'ar 6 Corvette! El barco más avanzado de la Marina israelí, será equipado con nuestros sistemas operativos para frustrar cualquier amenaza. Después de ser construido durante 3 años en Alemania, el primer barco navega hacia Israel para unirse a nuestra flotilla pic.twitter.com/AvMkElOm21 — FDI (@FDIonline) November 5, 2020

Los barcos también están cubiertos por unas 260 baterías de radar estático -conocidas como un conjunto de fases- que les permiten detectar los proyectiles y aviones que llegan al cielo, así como barcos y misiles de crucero de vuelo bajo al nivel del mar. En el pasado, un barco habría necesitado dos sistemas de radar separados, uno para detectar objetos a nivel del mar y otro para escanear los cielos. El hecho de que los 260 conjuntos aproximadamente permanezcan en su lugar también significa que la nave es menos fácilmente detectable que las naves con sistemas de radar que giran.

Aunque el Sa’ar-6, que tiene una plataforma de aterrizaje para helicópteros en su parte posterior, es más grande que las otras dos clases de corbetas de la Armada israelí, el Sa’ar-5 y el Sa’ar-4,5, aparece mucho más pequeño en el radar, gracias a los avances en la tecnología de sigilo de los últimas décadas.

El Sa’ar-6 es grande comparado con los buques existentes en el país, pero los oficiales de la Armada dicen que es mucho más pequeña que los tipos de buques que realizan los tipos de misiones que se le encomiendan.

A diferencia de sus predecesores, el Sa’ar-6 también está construido específicamente para albergar a marineros de ambos sexos. La marina anticipa que aproximadamente un cuarto de la tripulación de los barcos de misiles serán mujeres.

El primer Sa’ar-6, el INS Magen, cambiará formalmente de manos el próximo miércoles, pero no estará operativo hasta dentro de varios meses. Aunque el barco estará completamente construido y en condiciones de navegar, la gran mayoría de los sensores, armas y sistemas de defensa provienen de compañías israelíes y serán instalados y enlazados en Israel.

Las otras tres corbetas clase Sa’ar-6 – el INS Oz, el INS Atzma’ut y el INS Nitzahon – llegarán durante el próximo año más o menos.

Amenazas a la vista

Las amenazas a las que se enfrentan estas plataformas de gas natural son innumerables y crecientes: simples misiles de crucero tierra-mar de fabricación china, los más avanzados misiles de crucero rusos antibuque Yakhont, los misiles balísticos de precisión iraníes Khalij Fars, las enormes descargas de cohetes imprecisos, los comandos navales, los minisubmarinos autónomos, y los barcos suicidas cargados de explosivos.

Para la marina, lo más preocupante son los misiles de crucero y los misiles balísticos guiados de precisión. Se sabe que Hezbollah ya posee misiles de crucero chinos, habiendo utilizado con éxito los misiles C-802 y C-701 durante la Segunda Guerra del Líbano de 2006.

Las FDI creen que aunque hay existencias del poderoso misil ruso Yakhont controlado por Siria, el grupo terrorista no tiene la munición en el Líbano, según ha sabido The Times of Israel. Esto no significa que Hezbollah no haya sido entrenado para operar el avanzado misil de crucero ruso si así lo desea.

Si alguno de ellos chocara contra una plataforma de gas en funcionamiento – Israel tiene actualmente dos plataformas operativas, Tamar y Leviatán, con planes de abrir una tercera, Karish-Tanin, en unos pocos años – el resultado sería catastrófico: una enorme explosión, que probablemente mataría a todos los que están a bordo, causaría un daño masivo a la estructura y potencialmente causaría un desastre ecológico al derramarse el gas natural en las aguas.

Además de los efectos inmediatos, un ataque de este tipo tendría potencialmente consecuencias considerables en la red eléctrica de Israel, que depende de un flujo constante de gas natural, y podría causar cortes de energía a gran escala.

En una escala de posibles desastres producidos por el ejército, un ataque contra una plataforma de gas en funcionamiento en el mar tiene un rango superior al de una planta de refinería química en Haifa, superior al del banco de sangre estratégico de Israel y muy superior al de un ataque exitoso contra el Aeropuerto Internacional Ben Gurion.

La amenaza de Hamas en la Franja de Gaza, que disparó un cohete hacia la plataforma de extracción de gas Tamar de Israel en la guerra de Gaza de 2014, se considera mucho menor. Se cree que el grupo terrorista no tiene municiones avanzadas capaces de golpear con precisión una plataforma en el mar. Según los cálculos de la Marina israelí, Hamas tendría que disparar unos 10.000 cohetes simples y no guiados contra una plataforma de gas para asegurar un ataque exitoso, lo que hace que tal ataque no sea técnicamente imposible, pero sí altamente improbable.

Además de proteger las plataformas de gas, la armada también debe proteger las rutas comerciales navales de Israel. Aunque está rodeada por tres lados por tierra, Israel tiene una economía insular, ya que casi todas sus importaciones se realizan por mar y no por tierra. Alrededor del 96 por ciento de las importaciones llegan a Israel a través del Mediterráneo; las cuatro restantes se entregan a Eilat desde el Mar Rojo.

Si esas vías de navegación y puertos del Mediterráneo son atacadas, es probable que las compañías navieras detengan todos los transportes a Israel por temor a la seguridad de sus buques, tripulaciones y mercancías, lo que causaría esencialmente un bloqueo, medida que podría tener efectos devastadores en la economía israelí. Tal fue el caso en la Segunda Guerra del Líbano, cuando Hezbollah disparó dos misiles de crucero contra buques de la marina israelí. Uno de ellos, un C-802, falló su objetivo previsto y alcanzó un carguero egipcio, lo que hizo que se detuvieran casi todas las importaciones marítimas a Israel. El segundo, un misil C-701, impactó un barco israelí matando a cuatro soldados.

La marina tiene la responsabilidad de prevenir esas calamidades, tanto con acciones ofensivas para evitar los asaltos como con acciones defensivas para interceptar o frustrar los ataques entrantes, y las corbetas Sa’ar-6 están diseñadas específicamente para ello.

Dado que la Armada israelí es oficialmente responsable de la defensa de las plataformas y sus buques, también se encarga de identificar y destruir las posibles amenazas contra ella, aunque la mayoría de los ataques reales contra esas amenazas los llevaría a cabo la fuerza aérea, que tiene mayor capacidad para hacerlo.

En una guerra, el plan general de la marina sería llevar a cabo un bombardeo masivo contra los sistemas de armas del enemigo que podría utilizarse contra las plataformas de gas para destruir la mayoría de ellas. Después, la marina «cazaría» cualquier arma restante con ataques individuales.

La nave necesaria

La decisión de comprar los buques Sa’ar-6 a la empresa industrial alemana Thyssenkrupp, junto con otro acuerdo con la compañía para comprar submarinos, forma parte de una investigación de injertos en Israel en la que participan varios importantes empresarios israelíes, incluidos contactos estrechos del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, así como un ex comandante de la marina, Eli Marom.

Netanyahu, que ha sido acusado de otros tres cargos de corrupción, no fue nombrado como sospechoso en ese escándalo -denominado Caso 3000- y tampoco se ha relacionado con él a ningún funcionario actual de la marina israelí.

La Armada israelí se negó a comentar la forma concreta en que se hizo la licitación a Thyssenkrupp u otros asuntos relacionados con el proceso de compra, pero sostiene que el propio Sa’ar-6 era un buque necesario para comprar y que las decisiones sobre sus especificaciones se tomaron únicamente por consideraciones operacionales.